La Reina del Flow termina sus grabaciones el 25 de febrero, dijo Caro Ramírez

Aunque de momento no hay fecha de estreno para la segunda temporada de La Reina del Flow, el día del fin de sus grabaciones sí fue anunciada. La propia protagonista de la historia, Carolina Ramírez, reveló el día que finaliza el rodaje que actualmente se está realizando.

A principios de año, la actriz colombiana pidió a todos los seguidores de sus redes sociales que se mantuvieran en oración para que la segunda ola de contagios por Coronavirus no obligara a cancelar las grabaciones. Y tal parece que las súplicas fueron escuchadas.

La Reina del Flow se graba hasta el 25 de enero

Aproximadamente dos meses de rodaje faltaban cuando Carolina Ramírez solicitó las oraciones. Y exactamente dos meses más tarde finalizarán las grabaciones para darle inicia al proceso de postproducción.

Con una imagen en sus historias de Instagram, la artista que encarna a "Yeimy Montoya" reveló el 25 de febrero como la fecha de culminación. Sin embargo, el estreno de la segunda temporada de La Reina del Flow continúa siendo una incógnita.

Los fanáticos de la serie disfrutaron de la historia en 2018, en transmisión de Caracol Televisión. No obstante, Netflix tiene la historia a disposición de los usuarios, permitiendo verla a quienes aún no la conocen y a los que desean revivirla.

No está confirmado que el gigante del streaming incluya La Reina del Flow 2 en su repertorio. Al menos no después de que Caracol Televisión la emita en su totalidad.

Carlos Torres soltó un extraño spoiler

En un par de imágenes que Carolina Ramírez publicó en su cuenta de Instagram, la actriz se despidió de Carlos Torres (Charly Flow) y Andrés Sandoval (Juan Camilo Meza). "Gracias por el viaje compañeros", escribió para la publicación.

La misma foto con Carlos Torres la compartió en sus historias a modo de video. En dicho material, el actor ofreció un extraño spoiler. Luciendo una máscara que parece ser de plástico, y pintada de azul, el artista.

"Adivinen quién es", comentó quien grababa el video, pero "Charly Flow" aclaró: "Ah no, no, no puedo decir eso".

¿"Charly Flow" será héroe o villano?

La segunda temporada de La Reina del Flow 2 promete ser aún mejor que la primera. Así lo han sentido los seguidores de la serie, luego del tráiler que Caracol Televisión soltó hace algunos días.

Pero una de las grandes expectativas que arrojó el adelanto es el giro que la historia parece dar en torno a "Charly Flow". El famoso cantante que incurrió en delitos y maldades en la entrega inicial comenzará desde la cárcel y de acuerdo a lo visto solo tiene un objetivo: el perdón de quienes les hizo daño.

Analizando el tráiler de Caracol Televisión, "Charly Flow" le suelta dos frases profundas a "Yeimy Montoya". La primera ocurre en la cárcel, cuando la protagonista le reclama de un nuevo acoso y el cantante expresa: "Lo que yo más quiero es que vos me perdonés".

En una siguiente escena "Charly Flow" recibe la "libertad condicionada" por parte del juez. Tras salir de la corte y ante el desesperado arremetimiento de Yeimy Montoya, el cambiado famoso le asegura entre lágrimas: "Lo que más me duele es haberte perdido como mujer".

Pero estas no son las únicas imágenes que parecen evidenciar un giro en la psicología del personaje. También se le ve salvando a su hijo Erik Cruz de un incendio y pidiéndole perdón por haberle hecho daño a su madre.

