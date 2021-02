"De pronto la vida te da sorpresas lindas": Kel Calderón recibe regalo de su padre por su cumpleaños

El incidente protagonizado por Hernán Calderón Salinas y su hijo Nano Calderón en agosto pasado, cuando este atacó a su padre con un arma blanca en su departamento de Las Condes, no solo trajo consecuencias para el joven, que debió estar privado de libertad por unos meses, sino que también para todos los integrantes de la familia.

Una de las más afectadas por todo lo ocurrido fue Kel Calderón, la hija mayor del clan, quien vio fracturada la relación con su madre Raquel Argandoña, por el apoyo irrestricto que entregó a su hijo, y con su padre, luego de que este cambiara la demanda contra Nano, que en un principio fue por parricidio frustrado y luego por violencia intrafamiliar.

Tras lo ocurrido, Kel Calderón tomó distancia de su progenitora. "Nunca pensé que mi mamá, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí", señaló en entrevista con Revista Velvet meses atrás. En este sentido, defendió la postura que tuvo al momento de enfrentar los hechos. "Actué de forma consecuente a como fui criada por ellos mismos, diciendo la verdad", comentó.

El cumpleaños de Kel

Desde el año pasado, la influencer ha estado alejada de sus padres, eso, al menos hasta este 14 de febrero, fecha en que cumplió 30 años.

La egresada de Derecho publicó este lunes en su cuenta de Instagram una foto junto a un gran ramo de flores, el cual le fue enviado por su padre, Hernán Calderón. "Aparecí! Celebrando mis 30 con más amor del que me atrevería a pedir 🥺🥺🤍🎂", comenzó relatando en sus redes sociales.

"De pronto la vida te da sorpresas lindas, gestos inesperados, y aunque hay heridas que demoran en sanar, la vida es muy corta para malas energías, estas flores venían cargadas del amor más puro e infinito que existe en el mundo, y es mutuo, que es lo mejor de todo, papá – hija💫🥺🥺", agregó.



"A ustedes quería darles las gracias por todos sus saludos, regalos, mensajes y buenos deseos! Que se les multipliquen hasta el infinito, y que la vida los llene de cosas buenas, los quiero a morir 🤍 💫🙌", finalizó.

Sin embargo, al cabo de los minutos, la influencer, que se encontraba feliz por el regalo de su padre, editó su publicación y borró la parte donde mencionaba a su papá.



Aquí puedes ver la original:

Kel Calderón recibe flores de parte de su padre en su cumpleaños número 30. - Instagram

Kel editó su mensaje

Aunque se desconoce los motivos que llevaron a Kel a borrar la parte donde decía "papá – hija", lo cierto es que la treinteañera se llenó de mensajes positivos de parte de sus seguidores en esta fecha tan especial, motivo de sobra para estar contenta.

"Feliz cumple @k3lcalderon te mereces lo mejor siempre 🎉❤️❤️❤️", "No puedo creer que ya 3.0 de pronto me acordé de karku y el liceo y ahora ya en esta etapa adulta. Feliz cumpleaños y somos de la misma época 90s", "Que tengas un feliz cumple!!!, dicen que los 30 son los nuevos 18, así que a gozar no más 🙌", fueron algunos de los comentarios destacados.

Aquí puedes ver el mensaje actual:

Kel Calderón - Instagram

El lado solidario de Kel

Días atrás, Kel Calderón llegó al sector de San José de Maipo para ayudar a las familias que perdieron su hogar. Recordemos que recientemente ocurrió un aluvión que dejó muy afectada la zona.

Unida a su equipo de la Fundación Redes en Caja, la hija de Raquel Argandoña arribó la semana pasada hasta el lugar para brindar apoyo a los damnificados.

Kel contó en su cuenta de Instagram que llegó al sector "con maquinaria pesada y dos cuadrillas de 15 voluntarios, cada una para ayudar con la remoción del barro". Asimismo acotó que "logramos sacar 6 camionadas llenas de tierra y roca".

La influencer, con más de 1,7 millones de seguidores, agradeció la confianza que han puesto en ellos como Fundación Redes en Caja, que apenas lleva "6 meses de vida".

"Ustedes son el alma de Redes", expresó. Finalmente afirmó sentirse orgullosa de los voluntarios que se suman a las labores.

Ver más

Maura Rivera revela desconocidas fotografías de su renovación de votos

Actriz de "BKN" dio el sí: Vanessa Aguilera contrajo matrimonio con su pareja varios años mayor

Pamela Díaz saca su lado más “cursi” en San Valentín: "Desde que llegaste a mi vida todo cambió"