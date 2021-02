Hija de Cristián Sánchez y Diana Bolocco se luce surfeando como una profesional

Como una verdadera profesional del surf posó para la cámara de su padre, Gracia, la hija menor de Cristián Sánchez y Diana Bolocco. La pequeña, junto a su hermano Facundo, tomaron clases en las playas de Maitencillo, mientras disfrutan de sus vacaciones de verano familiares.

El clan partió a la costa a disfrutar de unos días de sol, arena y mar. En ese contexto, los más chicos de la familia han estado tomando clases de surf, en las cuales Gracia demostró tener gran destreza.

Posando sobre la tabla, la pequeña hizo "señal de shaka", también conocida como "hang loose", es el saludo tradicional de la cultura surfer, que tiene su origen en Hawaii.

"Siempre con estilo" escribió el orgulloso padre en su cuenta de Instagram. El registro se llenó de reacciones por parte de sus seguidores, quienes quedaron impresionados con el talento de la menor. "Buenaaaaaaaaaa 👏👏🏻", le escribió Pamela Díaz. "Jajaja me encanta!!", señaló Jorge Zabaleta, mientras que otros de sus seguidores señalaron: "Que estilo la gracia 🙌", "Ricaaaaa❤️" y "Seca".



Gracia Sánchez Bolocco

Gracia estuvo en todo momento acompañada de su profesor, quien sostenía la tabla de surf.

Gracia Sánchez Bolocco toma clases de surf.

Facundo, por su parte, tampoco se quedó atrás en las clases y surfeó sin ayuda de su profesor. "Facu surfer 🏄‍♂️!!!! ", escribió Cristián Sánchez junto a la foto de su hijo.

Facundo Sánchez Bolocco toma clases de surf en Maitencillo.

El mensaje de Cristián a Diana

Un romántico mensaje fue el que le dedicó Cristián Sánchez a Diana Bolocco por el Día de San Valentín. El animador realizó una publicación en su cuenta de Instagram, demostrando su amor y admiración por su esposa, con quien tiene dos hijos.

"No me canso de mirarte… de admirarte", partió escribiendo. "No me canso de quererte, de darte besos", agregó, dando cuenta de su grandes afectos. Posteriormente, escribió "no me canso de cuidarte; no me canso de seguir tus pasos y así caminar juntos".

Asimismo, señaló que "no me canso de abrazarte, de tocar tu piel; no me canso de adorarte". Por último, escribió "no me canso de agradecerte. No me canso porque TÚ eres ese combustible que no se acaba, y así… imposible cansarse".

Su amoroso mensaje generó una serie de reacciones en la plataforma, en donde miles de seguidores demostraron su aprobación ante el gesto. Muchos de los usuarios calificaron su actuar como "romántico" o "hermoso", mientras que otros destacaron la linda relación que mantiene con Diana Bolocco.

Cristián Sánchez dedica romántico mensaje a Diana Bolocco en San Valentín

