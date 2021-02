Desclasifican antiguo encontrón de Eva Gómez y Carola de Moras: "Lo vio todo el mundo"

Un desconocido hecho fue el que reveló el periodista Sergio Rojas en el programa Que te lo Digo, conducido junto a Hugo Valencia, cuando contó que Eva Gómez y Carola de Moras protagonizaron un encontrón en los pasillos de Chilevisión.

El comunicador aclaró que todo ocurrió hace muchos años, Carola de Moras llegó al canal privado tras su paso por TVN. En ese entonces, fue oficializada como la nueva animadora del evento viñamarino, lugar que había sido ocupado por la española hasta el 2013.

Sergio Rojas explicó que el hecho ocurrió "en su mejor momento, cuando Eva Gómez era la reina de Chilevisión porque su marido era el Gerente de Producción, el señor Pablo Morales". "Aparece en la escena Carola de Moras, que se la traen de TVN a Chilevisión para que animase el Festival de Viña, además de otros proyectos como el matinal, en fin. Y un día, esto yo lo traté de hablar con Eva, pero no me contestó", contó.

Sergio Rojas y Hugo Valencia - Instagram

"Algunos me señalaron que Eva solamente la gritoneó, y otros me contaron que la habría tomado del brazo y la habría como zamarreado, movido", agregó el periodista, ante la impresión de Hugo Valencia.

"Resulta que obviamente Carola de Moras llegó contratada a Chilevisión por el entonces marido de Eva Gómez. Ella sabía que ambos tenían reuniones en el canal, por las negociaciones… Pero un día, Raquel Argandoña…", agregó Rojas, antes de ser interrumpido por su colega, quien le preguntó si realmente quería involucrarse en esa polémica.

Tras bromear al respecto y señalar que corroboró la información con varias fuentes, comentó que "esto ocurrió en el pasillo de Chilevisión, no en una sala o en un estudio. Lo vio todo el mundo, lo vieron las secretarias, los auxiliares, periodistas, rostros, todo el mundo. Entonces Eva Gómez habría sido alentada por Raquel Argandoña quien le dijo 'anoche tu marido estaba comiendo con Carola de Moras en BordeRío"".

Sergio Rojas y Hugo Valencia - Instagram

"Esa comida a Eva Gómez le causó muy mala espina porque ella no sabía, no tenía idea. Estaba fuera de horario laboral, estaba en otro lugar que no eran las instalaciones de Chilevisión. Entonces Eva después del cahuín que le cuenta Raquel Argandoña, se encuentra con Carola de Moras, la agarra ahí mismo en el pasillo y le pide explicaciones", continuó, para luego entregar detalles de lo sucedido.

"La otra (Carola de Moras) tratando de explicar algo que para Eva era inexplicable. Y ahí los gritos, pero yo te digo, volaban para allá y para acá. Y ahí hay dos versiones de lo que te señalo: una es que solo habría quedado en los gritos, y otra versión que es que la habría agarrado en una actitud más agresiva", cerró.

