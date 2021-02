Coté López rompe el silencio por polémica con Kel Calderón: "Siento que es una pelea de cinco años"

Recientemente se produjo un quiebre en la amistad entre Kel Calderón y la periodista Macarena Badilla. El "robo de ideas" en relación a un proyecto profesional referente al maquillaje habría sido el motivo principal. Coté López, involucrada entre ambas, habló sobre la polémica.

En días anteriores se hizo público el distanciamiento de las ahora "ex mejores amigas". La periodista Macarena Badilla decidió ofrecer su versión de los hechos, desmintiendo que López esté intentando apoderarse de los emprendimientos de Kel Calderón.

Para el programa Mira lo que hizo, la comunicadora contó: "Empecé el proyecto con Coté López y Kel me acusó de robarle su idea, lo cual no es verdad porque Coté antes de firmar con MAC ya me había contado su idea".

Al parecer, ahora la abogada solo está centrada en un objetivo: "hundirlas".

¿Y qué opinó Coté López sobre el tema?

Desde su cuenta oficial en Instagram, la pareja del futbolista Luis "Mago" Jiménez se refirió a las declaraciones de Badilla y las presuntas amenazas de Kel Calderón.

"Ya saben que nunca hablo y me cargan los cahuines… Cuando llegué a Chile este mismo cuento me lo preguntaban todos los diarios", partió diciendo la modelo en sus stories.

Asimismo, señaló que "otras personas que habían trabajado con ella me contaron que era difícil. Siempre que me preguntaron dije que no tenía problemas con nadie. No quiero atados con ella ni con nadie, ni cahuines".

Sobre el distanciamiento y ahora enfrentamiento entre Badilla y Calderón, Coté López contestó con sinceridad. "A mí la Maca jamás me dijo algo de ella; de las cosas que ella decía me lo decían otras personas, pero no ella. Nunca habló mal", refirió.

"Me bloqueó de WhatsApp y de redes", dijo Badilla

En otro extracto de sus declaraciones al programa Mira lo que hizo, la periodista criticó que Kel Calderón "en lugar de ponerse contenta porque yo estaba creciendo, me dijo 'las voy a hundir"".

"Me acusó de espiarla y de robarle su discurso social por una entrevista que Coté dio en Revista Ya, de la cual yo ni siquiera sabía. Más encima, lo que Coté dijo no fue un discurso social preparado, fue lo que ella sintió", explicó Macarena Badilla.

Detalló que la hija de Raquel Argandoña no solo la distanció como su amiga, sino que la dejó de seguir en Instagram. "Me bloqueó de WhatsApp y de redes. Lo más triste de todo esto es que me gustaba poder aportar en la fundación (Redes en caja), pero ella mezcló todo y me sacó también de eso", argumentó.

Finalmente expresó sentir pena, ya que ella "lo hacía de corazón" (…) "Pero el egocentrismo y envidia de Kel es más fuerte. Yo solo le deseo lo mejor. La gente seguirá creyendo todo su espectáculo social, me pueden seguir atacando, pero el tiempo me dará la razón”, aseguró.

Coté López afirma que Macarena "habló para defenderse".

La modelo y madre de cuatro hijos continuó hablando de la polémica en su cuenta de Instagram. "Según ella (Kel Calderón), la Maca le había copiado la idea, pero yo le pedí esto hace mucho tiempo, tenía esta idea hace siglos", aclaró.

"Le dijo que ‘las voy a hundir’, que sus cosméticos son de farmacia… Siento que es como una pelea de cinco años”, soltó Coté López.

Coincidió con la comunicadora en que las acciones de la joven influencer no son las apropiadas. "Para cambiar esta historia inventaron por atrás que ella (Macarena) se había metido con alguien, y que eso iba a salir. La Maca la consideraba su amiga y la bloqueó de Instagram, de WhatsApp".

"El hecho de que su amiga, full sororidad, no se alegrara que le había ido bien… El punto fue eso. La Maca fue la víctima y ahora están hablando pestes de ella. Ella habló para defenderse", dijo.

