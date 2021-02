Habla camarógrafo de “caso Viñuela" a días de volver al canal: "Es un empleado igual que yo, y me faltó el respeto"

Han pasado siete meses desde el incidente donde José Miguel Viñuela cortó el cabello del camarógrafo José Miranda. El pasado 16 de julio de 2020, en plena transmisión del matinal Mucho Gusto, se produjo la acción que desde entonces causó un gran revuelo mediático.

Ambas partes se han enfrentado en tribunales, ya que el animador afronta una demanda de 100 millones de pesos por motivos de indemnización.

Sin embargo, José Miguel Viñuela ya está de vuelta en el matinal desde hace varias semanas. Aunque no es el caso de Pablo Alvarado, productor ejecutivo que dio un paso al costado y se retiró.

Por su parte, el camarógrafo José Miranda, que estaba ausente del trabajo por una licencia psiquiátrica, volverá pronto a sus funciones tradicionales.

El regrego de Miranda a Mega

Este martes, Miranda habló con el programa Hola Chile de La Red sobre su inminente regreso al canal y afirmó que "ahora ya (estoy) con la energía para volver a trabajar, para que termine luego este caso y que ningún trabajador más sea maltratado".

Lejos de querer calmar los ánimos, el trabajador continúa molesto por lo vivido. Sobre Viñuela dijo que, "es un empleado igual que yo no más, y me faltó el respeto (…) No sabría decir (si lo perdono). Es un caso que tiene que decidir tribunales. Yo como persona no (lo perdono)", agregó.

En relación a los otros animadores del Mucho Gusto aseguró que "yo no tengo ningún problema con los demás rostros. Todos saben del caso y quién es el culpable", cerró.

Viñuela se reencontrará con José Miranda

La fecha de regreso no está pautada, pero el Sindicato de Trabajadores de Mega informó en un comunicado que su vuelta al matinal Mucho Gusto ya está acordada.

"Como Sindicato de Mega nosotros ejecutamos todas las herramientas legales que correspondían ante una acción de esta naturaleza y la Dirección del Trabajo", reza el informe donde ratifican a José Miguel Viñuela como "único responsable".

Asimismo, el Sindicato de la casa televisiva justificó el haberse apartado del caso. "Para no entorpecer el proceso legal que hasta el día de hoy está pendiente entre nuestro socio y el animador".

El gremio que representa a los trabajadores de Mega señaló que se han mantenido en comunicación con Gabriel Miranda, padre del camarógrafo a quien José Miguel Viñuela le cortó el cabello. "Nos entrega información de su estado de salud y ánimo de nuestro compañero".

"Es así que nos enteramos que él está pronto a retomar sus labores, lo que nos alegra. Pero también nos mantiene atentos para apoyar este regreso y poder acompañarlo en lo que sea necesario", aseguraron.

