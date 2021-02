Actriz de "BKN" dio el sí: Vanessa Aguilera contrajo matrimonio con su pareja varios años mayor

La actriz Vanessa Aguilera, conocida por su papel como Claudia en BKN, contrajo matrimonio con Manuel Virgilio, un hombre varios años mayor, a quien ha descrito como el "amor de su vida".

La artista de 31 años había anunciado su compromiso hace algunas semanas, el que finalmente se concretó el pasado 11 de febrero. Así lo dio a conocer la misma actriz a través de redes sociales, en donde se refirió al tema con una publicación.

Vanessa Aguilera compartió una serie de fotografías, las que acompañó por el mensaje "11.02.2021". Los números indicarían la fecha en que se llevó a cabo el matrimonio, cuya ceremonia se realizó en Francia.

La relación de Vanessa Aguilera

En diciembre del 2020, la actriz de 31 años dio a conocer su relación con un hombre varios años mayor compartiendo una serie de fotografías en redes sociales, en las que se mostró feliz por su vínculo.

"Junto al amor de mi vida, el hombre que ilumina mis días. Gracias por hacerme sentir la mujer más feliz y enamorada☺️. Te amo mi vida", escribió. Por su parte, Manuel respondió a la publicación con un emotivo mensaje de agradecimiento.

"Mi amor, me has convertido en el hombre más feliz. Tu sencillez, tu alma y tu corazón hacen de ti la mujer mas humilde que conocí… Te amo por lo que eres cada día, el amor que transmites con tu mirada. Cuando me dices Je t’aime mon amour ❤️, me haces feliz… Te amo mi amor", puso.

Si bien la actriz se mostró contenta por su relación, las críticas por la diferencia de edad no se hicieron esperar. Pese a esto, la ex integrante de BKN defendió su vínculo reconociendo que estaba consciente de que la publicación podía generar este tipo de comentarios.

"Es mi vida personal, me tiene que importar a mí, no a los demás", dijo. "Es mi felicidad. Si yo estoy tranquila, estoy contenta, tengo el apoyo de mi familia y mis cercanos que están felices por mí, es lo único que me importa al final del día", señaló.

Por otra parte, hizo un llamado a terminar con los prejuicios. "Soy una mujer de 31 años, he madurado y aprendido mucho viviendo fuera de Chile, haciendo un camino lento, pero seguro. Nunca me he vendido artística ni personalmente por una carrera, porque a veces la gente deduce cosas que no son. Deberíamos tener menos prejuicios", dijo

