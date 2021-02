Tonka Tomicic se va de vacaciones y comparte fotos tomando sol al desnudo

Un poco más activa de lo habitual se ha mostrado Tonka Tomicic en redes sociales por estos días. La animadora de Bienvenidos se tomó sus vacaciones y sorprendió a sus seguidores con sus primeras imágenes tomando sol.

La comunicadora compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, imágenes de ella relajándose en una piscina. En las fotos aparece totalmente desnuda y cubierta solo por una toalla blanca.

Con el hashtag "#vacaciones", Tonka dejó claro que está disfrutando al máximo estos días de descanso tras un intenso año laboral, marcado por la pandemia de Covid-19.

Tonka Tomicic - Instagram

La animadora no hizo referencia al lugar donde se tomó las fotos, pero se presume que la ex modelo no ha salido de la capital.

Tonka Tomicic posa desnuda - Instagram

En las osadas imágenes se ve a la comunicadora gozando del sol.

Tonka Tomicic - Instagram

El mensaje para Parived

Pero estas destapadas imágenes no han sido las únicas que Tonka ha publicado en sus redes desde que salió de vacaciones. La ex animadora del Festival de Viña no quiso quedar ajena de los festejos de San Valentín y dedicó inéditas fotos junto a su pareja.

"Love you. Disfrutar, gozar, recordar, abrazar, amar", escribió junto a las fotos junto a Marco Antonio Leiva, más conocido como Parived.

Expandir Instagram Tonka Tomicic y Parived Previous Next



Tonka en el Festival de Las Condes

Una de las cosas más comentadas tras la primera jornada del Festival de Las Condes fue el look de Tonka Tomicic. Acostumbrada a deslumbrar con sus espectaculares vestidos, maquillaje perfecto y cabello radiante, la animadora nuevamente acaparó todas las miradas, sobre todo, por su elección en el vestuario.

La conductora de Bienvenidos se lució con un atuendo reutilizado. La animadora optó por un diseño de Ellie Saab en tonos negros y celestes, con brillantes y transparencias que usó durante una gala del Festival de Viña años atrás.

El rostro de Canal 13 llevó su cabello recogido y usó un cinturón negro, en vez del dorado que llevó en la alfombra roja años atrás.

"Hoy también potenciando el reciclaje y la reutilización; la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta! Todos podemos hacer algo", expresó en su cuenta de Instagram sobre su decisión de reciclar el vestuario.

Expandir Instagram Tonka Tomicic Instagram Tonka Tomicic Previous Next



