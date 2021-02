"Son tan hermosos": Rocío Toscano da a luz a sus mellizos

Este fin de semana la actriz Rocío Toscano dio a luz a sus mellizos. La artista viajó a Estados Unidos, donde vive su familia, para que sus hijos nacieran en compañía de sus seres queridos.

En Parker, Colorado, fue donde nacieron los pequeños Alma y Luca. El motivo principal de su mudanza fue poder contar con la presencia de sus padres en este momento tan especial. "En Santiago no tengo familia. Mis abuelos están en el sur y ya están viejitos", dijo Toscano, días atrás en una entrevista.

"Acá está mi núcleo familiar: mi papá está viviendo hace más de 20 años en Estados Unidos, mi mamá llegó hace más de dos años y también está mi hermano", detalló la actriz de Verdades Ocultas.

El mejor Día del Amor

Para la madre primeriza, este fue el mejor San Valentín de su vida. Así lo expresó en su cuenta de Instagram tras el nacimiento de sus bebés.

"Real amor verdadero el 14 f, la cita más emocionante de mi vida, son tan hermosos🤤", comenzó relatando Rocío, junto a una publicación que ya acumula más de 200 mil reacciones.

"Ahora soy mamáaaa! Gracias por todo el amor, atención, los mensajes y esa conexión con uds, me apañan tanto siempre 🙏🏼🥰 estoy felizzz!! Se viene la verdadera aventura", agregó.

Rocío Toscano - Instagram

¿Regresará a Chile?

La artista aún no tiene clara una fecha en la que podría emprender su vuelta a Chile. Hasta el momento está concentrada únicamente en su estadía en Estados Unidos y el regreso a Sudamérica lo analizará con el paso del tiempo.

Lo que sí confirmó es que desea criar a sus hijos en el sur. "No me veo en otro lugar. En Osorno o por ahí, yo me crié en esa ciudad", recordó Rocío Toscano.

Sobre su estadía en América mencionó que todo funciona "a la perfección" en relación a la slaud. "En un momento fui a urgencias y llegó una asistente social que me dio una lista de todo lo que hay que comprar, pero con cosas de segunda mano por si no tenía dinero y eso lo encontré genial", contó.

"Te dan las soluciones y se preocupan realmente, te atienden como reina", destaco la famosa.

También tuvo palabras para la gente, que a su critierio es "muy agradable". "Cuando llegué mi mamá invitó a sus amigos a conocerme y todos vinieron con regalos, con bombones, así que más regaloneada no puedo estar", afirmó Rocío Toscano.

Tras haber padecido un embarazo extrauterino, la vida le sonrió con unos mellizos - Instagram @rociotoscanoactriz

Ver más

"Podemos confirmar que Archie será un hermano mayor", Meghan y Harry

José Miguel Viñuela se tatuó casi todo el brazo en honor a su familia: “Fue intenso”

Antonella Ríos sobre la transición de género de Lux Pascal: “Es un acto de valentía, diversidad y amor”