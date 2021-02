Pamela Díaz saca su lado más “cursi” en San Valentín: "Desde que llegaste a mi vida todo cambió"

Este año, San Valentín pegó fuerte entre los famosos chilenos. Fueron varios los rostros de televisión que no se quisieron quedar al margen de esta celebración y expresaron su amor a sus respectivas parejas por redes sociales.

Este fue el caso de Pamela Díaz, quien compartió un boomerang con Jean Philippe Cretton y le dedicó un romántico mensaje.

"Desde que llegaste a mi vida todo cambió y me siento una mujer nueva gracias a las alas que me entregaste. Sin ti no puedo respirar", comenzó relatando.

Sin embargo, en medio de su discurso, la Fiera lanzó una broma y dejó claro que solo se trataba de una ironía. "SAAAAAAA!!!!! Se la creyeron pipol. Ni cagando dejo de respirar, me muero po!", agregó.

Además, invitó a sus seguidores a dejar sus frases cursis del Día de los Enamorados. "Escriban sus frases cursis de amor. Feliz día", cerró.

Una de las primeras en caer en la broma fue Coté López, quien le escribió: "Jajajajaja dije no puedo creer que Haya cambiado tanto por amor 😂 casi me emocioné 😄".

Sus fans también reaccionaron al registro que despertó las risas de la mayoría. "Comencé a leer y no lo podía creer jajaja", "Ajajajaj, ta’ que me hiciste reír!!!😂", "Jajajjaja estoy segura k sí deseas decirlo pero tu ego te lo impide!!! Jajajajaj", fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios.

Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz - Instagram

Pamela Díaz no quiere tener más hijos

Hace unas semanas la presentadora abrió su propio canal de YouTube y publicó un video donde complació a sus fans al responder algunas preguntas íntimas. Una de ellas estuvo enfocada en sus deseos de ser madre.

Pese a que en ocasiones anteriores ya había manifestado su intención de hacerse a un lado ante la idea de ser madre nuevamente, Pamela Díaz lo reiteró y soltó su intención de operarse.

No, no me he operado para no tener más hijos, pero quiero operarme", dijo. La ex modelo no aclaró a qué tipo de cirugía va a someterse, sin embargo, la más tradicional es la ligadura de trompas. La resección de una porción distal de las trompas es otro proceso alternativo.

Hasta en tres oportunidades fue consultada sobre el mismo tema y siempre se mostró firme ante la decisión: no quiere tener más hijos.

Pamela Díaz junto a Trini Neira y Pascuala Téllez, su hija menor - Instagram @pamefieradiaz

