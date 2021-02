Natalia Duco retomó el deporte a un mes de dar a luz: "¡Vamos que se puede!"

Poco más de un mes ha pasado desde que Natalia Duco dio a luz a su primer hijo, Luciano. La deportista anunció la llegada del pequeño a través de redes sociales, en donde lo describió como "el amor de mi vida".

Recordemos que la ganadora de MasterChef Celebrity utilizó la plataforma durante todo su embarazo para entregar detalles del proceso, lo que se ha extendido luego del parto con noticias sobre el desarrollo de su bebé y su vida personal.

Recientemente, Natalia Duco contó que retomó la práctica de deportes. La madre de 32 años lo hizo compartiendo tres registros en los que aparece realizando actividad física acompañada de su hijo, quien se encontraba durmiendo en un coche.

"¡Retomando! Pasito a pasito con mi amor apañando desde el día 1. 1 mes post parto. ¡Vamos que se puede! Ha sido bien duro el proceso, solo las mamas me entenderán, pero el amor es tan grande, ¡que todo vale la pena!", escribió.

Natalia Duco y su hijo, Luciano - Instagram

Además, señaló que "si bien es un tremendo desafío, (mi retorno deportivo) nunca algo me ha gustado más que atreverme e intentarlo. Es eso lo que me hace sentir viva. Romper los propios límites siempre e ir por más". "No tenerle miedo al fracaso, no dejar que las opiniones ajenas determinen tu vida, creer en ti y tener convicción. Esa soy yo", agregó.

Tras la publicación, Natalia Duco recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su motivación. "Yo estuve en calidad de bulto 4 meses con el primer embarazo y mas de 2 con el segundo. Eres pura garra", fue uno de los mensajes que recibió.

