Tiene una larga trayectoria profesional y resalta por su carisma y belleza.

Razón por la que en sus redes sociales tiene una gran cantidad de seguidores pendientes de su vida.

Para nadie es un secreto que los hijos de la presentadora encantan con su ternura.

Por eso, en una de sus más recientes fotografías Acuña presumió a su hija Helena.

Allí mostró su decoración del Día de San Valentín y conmemoró la fecha con sus hijos.

Sin embargo, debido a la fotografía muchos le preguntaron por su esposo, Rodrigo King.

Y es que allí tiene varias fotografías con sus pequeños, pero ninguna con él.

La foto por la que le preguntan a Laura Acuña por su esposo

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos aseguran que, al ser un regalo, tal vez no pusieron fotos de su esposo porque ella no las tiene en redes sociales.

Mientras que otros han argumentado que le gusta mantener su relación en privado.

Por ahora la presentadora no se ha referido al tema en sus redes sociales.

Razón, por la que sus seguidores siguen especulando varias opciones sobre su relación.

Recordemos que…

Hace algunas semanas la presentadora preocupó a sus seguidores.

Y es que reveló que se contagió de COVID-19 junto a su familia.

Sus hijos también resultaron afectados por el virus, aunque afortunadamente no fue grave.

Ahora todos están bien de salud y superaron sus dificultades.

