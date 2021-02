"No me canso de mirarte": Cristián Sánchez y su romántico mensaje para Diana Bolocco en San Valentín

Un romántico mensaje fue el que le dedicó Cristián Sánchez a Diana Bolocco por el Día de San Valentín. El animador realizó una publicación en su cuenta de Instagram, demostrando su amor y admiración por su esposa, con quien tiene dos hijos.

"No me canso de mirarte… de admirarte", partió escribiendo. "No me canso de quererte, de darte besos", agregó, dando cuenta de su grandes afectos. Posteriormente, escribió "no me canso de cuidarte; no me canso de seguir tus pasos y así caminar juntos".

Asimismo, señaló que "no me canso de abrazarte, de tocar tu piel; no me canso de adorarte". Por último, escribió "no me canso de agradecerte. No me canso porque TÚ eres ese combustible que no se acaba, y así… imposible cansarse".

Su amoroso mensaje generó una serie de reacciones en la plataforma, en donde miles de seguidores demostraron su aprobación ante el gesto. Muchos de los usuarios calificaron su actuar como "romántico" o "hermoso", mientras que otros destacaron la linda relación que mantiene con Diana Bolocco.

Cristián Sánchez dedica romántico mensaje a Diana Bolocco en San Valentín - Instagram

"Hermosos. Felicidades. Muchas bendiciones, un abrazo", "¡La pareja más linda! ¡Se nota ese amor y esa energía! Felicidades", y "Que hombre más tierno, humano. ¡Tiene una luz potente en su ser!", fueron algunos de los mensajes que recibió Cristián Sánchez.

Por su parte, Diana Bolocco reaccionó comentando "te amo". En tanto, figuras del espectáculo como Pamela Díaz y Marcela Vacarezza se hicieron presentes expresiones como "Q lindosssssss", y "Awwww ❤️".

"Ay", señaló la actriz Begoña Basauri, quien también se manifestó en la publicación.

