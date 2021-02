Carmen Gloria Bresky se convirtió en abuela a los 42 años: "Lloro de amor"

A través de su cuenta de Instagram, Carmen Gloria Bresky anunció el nacimiento de su primer nieto, Gael. Su hijo mayor, Dante, recibió al pequeño hace unos días, por lo que la actriz se convirtió en abuela a los 42 años.

La noticia fue dada a conocer por ella misma a través de redes sociales, en donde compartió dos fotografías del pequeño. En la primera, aparece sosteniendo la mano del bebé mientras se asoma tímidamente una parte de su rostro. En la segunda, se ve uno de los pies del niño.

Carmen Gloria Bresky presenta a su nieto, Gael - Instagram

"A propósito del día del amor, quiero contarles que un caballero me robó el corazón. Nos estamos recién conociendo, pero siento que ya no soy la misma y que me inspira a ser mejor persona. Me recuerda a mi primer amor y eso me emociona tanto que lloro de amor", escribió junto a los registros.

"Mi bello y amado nieto Gael ❤️. Te tomo la mano para siempre", agregó Carmen Gloria Bresky, quien recibió cientos de mensajes positivos, entre los que aparecieron las palabras de Raúl Peralta, Antonella Ríos, Karen Bejarano y Javiera Contador.

¡Felicidades!

"¡Que lindo mi yoya querida! ¡Felicidades! Mucho amor para ustedes y el pequeño Gael", escribió la intérprete de "Dime". Por su parte, Javiera Contador puso "¡ay Yoyita que emoción! ❤️ Felicidades a la mamá y a Dante. ¡Bienvenido Gael!".

"Bienvenido este nuevo amor… en el día del amor. Felicidades a todes", dijo Sigrid Alegría, mientras que María Elena Swett señaló "¡QUE MARAVILLA! ¡Abuelitaaa! Felicidades". La publicación de la actriz acumuló más de 20 mil me gusta a solo horas de ser compartida.

Carmen Gloria Bresky presenta a su nieto, Gael - Instagram

Ver más

Pamela Díaz saca su lado más "cursi" en San Valentín: "Desde que llegaste a mi vida todo cambió"

"No me canso de mirarte": Cristián Sánchez y su romántico mensaje para Diana Bolocco en San Valentín

Pedro Ruminot dedica romántico mensaje a Alison Mandel: "Pasaría 10 pandemias más a tu lado"