Carla Zunino luce su abultado vientre de embarazo: ¡Ya tiene 7 meses!

Cada vez falta menos para el nacimiento del segundo hijo de Carla Zunino, quien anunció su embarazo en octubre del año pasado. Dos meses más tarde, la periodista de TVN entregó detalles sobre su dulce espera, indicando que el primer trimestre fue complicado para ella.

"Más encima no quería ver la comida, sentí muchos mareos", señaló en conversación con La Cuarta. Pero los malestares quedaron atrás, e incluso aparecieron algunos antojos. ""Estoy comiendo con muchas ganas y antojos de helado de frambuesa con chocolate, me escapo los fines de semana a comprar. Ah, además me gustan las frutas que no son de temporada aún, como la sandia… ¡que está súper cara! O el durazno", reconoció.

Su abultado vientre

Actualmente, Carla Zunino tiene 29 semanas de embarazo y cada día se acerca más a la llegada de León, nombre que escogió para su segundo hijo. La comunicadora ha compartido algunas imágenes del proceso en redes sociales, en donde recientemente lució su abultado vientre de 7 meses.

"'Cuando esperas un hombre la panza es puntuda, hacia adelante'… No sé si es mito o verdad, pero en mi caso parece que aplica… ¿No me creen? ¡Vean la siguiente foto!", escribió junto a dos fotografías mostrando su vientre.

Carla Zunino quería evidenciar el aspecto de su panza. Y es que los vientres redondos comúnmente se atribuyen a los embarazos de varones. "Es verdad, es igual que los huevitos. Si es puntudo sera gallito, redondo gallinita. Me lo contó mi tía que vive en el campo", comentó una mujer, sumándose a los cientos de mensajes que recibió en la publicación.

