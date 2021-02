Lina Tejeiro, como cualquier mujer que es figura pública, ha tenido que enfrentarse a críticas destructivas sobre su apariencia y cuerpo. Lina Tejeiro "peina" muy elegantemente a seguidor que criticó su cola

Incluso se ha enfrentado a medios de comunicación que han generado información sesgada y maliciosa sobre ella.

De esta manera, es una de las pocas que ha levantado la voz contra la misoginia que a cada rato bordea la información sobre las famosas.

Pero ella también tiene otros frentes: los comentarios destructivos de seguidores que creen que son dueños de su cuerpo.

Lina ahora es jurado de un nuevo programa de televisión y le respondió a un seguidor que criticó su cola.

Ella se sometió a una cirugía en esta parte del cuerpo hace unos meses.

Pero ha estado trabajando y preparando su cuerpo con pole dance para un nuevo personaje y tiene poco tiempo libre.

Ahora, interactúa con sus seguidores. Y uno de ellos se burló de esta parte del cuerpo de forma abusiva.

Le dijo que su cola no se veía igual, así que ella le respondió de forma muy original:

“Me encanta cuando me dicen estas cosas. Mi amor, yo culo sí tengo porque sino no la viviría cagando, pero que no sea del tamaño que a ti te gusta no es problema mío“, dijo ella.

Y quizás, le tocará usar esas respuestas por mucho tiempo ante la gente que tiene normalizado comentar sobre el cuerpo de otros como si fuera el suyo.