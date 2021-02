Preguntan a la ex de Kevin Roldán si sigue enamorada de él y hasta lo llamó "mal padre"

Parece que a Lina Arroyave ni siquiera se le debe preguntar por Kevin Roldán. La modelo y ex pareja del cantante estuvo compartiendo con sus seguidores en Instagram y a uno de ellos se le ocurrió preguntar sobre sus sentimientos hacia el artista.

Recordemos que además de ser su ex, también es la madre de Mathías, único hijo ambos tuvieron durante su relación. La consulta que le hicieron en referencia al caleño también se debe a que a ella no se le ha visto en otra oportunidad sentimental o al menos un 'affaire'.

Así respondió Lina Arroyave sobre Kevin Roldán

Ya es tradicional que los famosos comparten una sesión de preguntas y respuestas desde las historias de Instagram. Sin embargo, Kevin Roldán debe temblar en cada interrogante donde sea mencionado.

Sin tapujos y con la dureza que le caracteriza frente al cantante, Lina Arroyave soltó: "Creo que no hay razones para seguir enamorada de él". Hasta allí podía dejar si respuesta, pero prefirió darle con todo.

"Bueno, tal vez habría una y es que es el papá de mi hijo, pero no es buen papá, entonces no hay razones", soltó la modelo. Ciertamente Mathías, de 5 años, es el único motivo que les une como personas. Cabe destacar que no es la primera que Lina arremete contra Kevin Roldán y sus deficiencias como padre.

Esta no es la primera vez que Lina habla de su relación con el artista y le deja ver a sus seguidores que, pese a la enfermedad que padece el niño de cinco años, el caleño pocas veces ha estado ahí para apoyarlos.

Desde los comentarios tampoco le fue bien al artista. "Ese tipo se le ve por encima que es una chanda", "a él se le nota lo que es", "ese man es un bobazo" y "solo sirve para ser perro y no para ser papá", fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.

Mathías, hijo de Kevin Roldán, ya tiene cinco años

Lina Arroyave, modelo y ex pareja de Kevin Roldán

Kevin Roldán rapeando… cuando no era famoso

Aunque su ex afirma que no es buen padre, no se le puede negar que es uno de los reguetoneros más importantes de Colombia. Sin embargo, no parece haber tenido un exitoso inicio. Si bien tenía talento para componer letras pegadizas y con rima, su gran inconveniente era expresarlas verbalmente.

A través de las redes sociales se filtró un video del cantante nacido en Cali. La cuenta de TikTok @flowurbano difundió el material donde se le aprecia en el arte de la improvisación.

"Antes de ser famoso y operarse la nariz", detalla el material. Con una franela de rayas, los lentes sobre su cabeza y acompañado de otras personas, el artista de actualmente 27 años comienza a soltar versos.

El ajskdlwlsksjakak pa' pasarla bien versión Kevin Roldán cuando no era famoso pic.twitter.com/d0gVE0esyS — Pille pues (@PuesPille) January 9, 2021

Pero lo que llama la atención es el poco entendimiento auditivo ante la velocidad y desorden en que expresa la letra. "Ya volvió KR", es una de las escasas frases que se logran extraer de su interpretación.

Los comentarios no se hicieron esperar y Kevin Roldan no salió muy parado. "Está rapeando en lenguas", "El chavo del 8 lo hace mejor" y "En cuál idioma está cantando" son algunas de las reacciones que se aprecian.

Incluso la cuenta de Twitter @pillepues, que publica el video, se mofa en la descripción. "El ajskdlwlsksjakak pa' pasarla bien versión Kevin Roldán cuando no era famoso".

