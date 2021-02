José Miguel Viñuela se tatuó casi todo el brazo en honor a su familia: "Fue intenso"

No hay duda de que José Miguel Viñuela atraviesa por una muy buena etapa familiar. Recientemente nació su pequeña Elisa y además se practicó una vasectomía, con el objetivo de "cerrar la fábrica" con cuatro hijos.

En motivo de describir las "diferentes etapas de su vida", el animador decidió tatuarse prácticamente todo su brazo derecho. Desde sus redes sociales mostró el trabajo gráfico en su piel que, curiosamente pasó de ser un arreglo a todo un arte en honor a sus hijos.

Así es el tatuaje de José Miguel Viñuela

En conversación con Las Últimas Noticias, el animador de Mucho Gusto afirmó que la sesión fue mucho más extensa que las anteriores, sin embargo, se siente orgulloso del trabajo.

"Fue intenso. Primero fui con la intención de arreglarme otro tatuaje que tenía y, finalmente, decidí hacerme algo con más sentido en casi todo mi brazo derecho", explicó José Miguel Viñuela.

El animador explicó que el tatuaje comienza con una flor que significa "el inicio de una nueva etapa". Seguidamente se aprecia un árbol que "empieza a fluir hacia arriba con cuatro ojos", que son sus cuatro hijos: Diego, Tomás, Clara y la recién nacida Elisa.

Los usuarios se sorprendieron el aguante del animador para semejante tatuaje - Instagram @marlonparra_tattoorockers

El rostro de Mega siempre ha afirmado que sus tatuajes tienen un significado. "Han marcado diferentes etapas de mi vida y este último tiene que ver con esta etapa que ha sido súper importante", aseguró el presentador de 46 años.

Explicó que el nacimiento de Elisa "es un capítulo que cierra redondo con estas cuatro preciosuras de hijos, mi familia". Y asimismo indicó que "es el inicio de una nueva era".

Desde los comentarios, algunos usuarios destacaron el trabajo del tatuador y la decisión de José Miguel Viñuela. "Tremendo", "qué nivel", "cómo aguante el José" y "te quedó ready", fueron parte de las reacciones que se aprecian.

Detalles de su vasectomía

Desde su cuenta de Instagram, el famoso realizó un 'live' hace unos días para compartir cómo fue el proceso. Asimismo dejó una anécdota curiosa y es que se produjo el mismo día que nació Elisa.

Junto a su esposa Constanza Lira, José Miguel Viñuela vio nacer a Diego de cinco años, Tomás de tres, Clara de ocho meses y ahora Elisa. Por tal motivo manifestó que ya era hora de “cerrar la fábrica”.

"Dije hasta aquí no más llego, porque el ‘kilo de guagua es caro", expresó al inicio de su pronunciamiento. Luego ofreció el curioso detalle, que no fue planificado. "Yo le puse fecha a la operación y me van a creer que la Elisa nació el mismo día en que me iba a operar", contó.