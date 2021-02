Greeicy Rendón hablaba en inglés y un bailarín "le arruinó" el video

Definitivamente el inglés no es para todos, sin embargo, Greeicy Rendón sacó su lado más humilde al intentar hablarlo. Con escasa fluidez y hasta cierta ternura, la cantante expresaba palabras como "your voice", "but" y "lower down".

La artista, que actualmente trabaja como jurado en el reality A Otro Nivel, estaba enfocada en su trabajo de transmitir el idioma, cuando una insólita imagen ocurría a sus espaldas.

Un bailarín acaparó la atención cuando Greeicy hablaba en inglés

Así mismo ocurrió. La intérprete de los besos nunca se dio cuenta que detrás de ella un bailarín comenzó a hacer todo tipo de movimientos. El hombre se meneaba la cintura e incluso acabó en el piso trata de aplicar distintos estilos.

"Tu voz en alto es muy buena, para mí. Pero tu voz en tono bajo es súper. Tu color, tu textura es muy sexy, ¿lo sabías?", estas son las palabras que Greeicy comunicaba en inglés mientras el curioso bailarín le "arruinaba" el registro audiovisual que publicó en sus historias de Instagram.

Aunque se pensó que en un principio podía tratarse de Mike Bahía, no forma parte de su personalidad hacer ese tipo de cosas. En definitiva no se logra reconocer de quién se trata. Lo que sí es cierto es que el momento generó risas entre los comentarios.

"Vaya twerking", "golosa la niña", "Y el de atrás qué?" y “Qué risa ese tipo bailando todo seductor detrás de ella”, fueron algunas de las reacciones. Otros se enfocaron en el deficiente inglés de Greeicy, afirmando que no es un idioma sencillo de dominar.

A Karol G tampoco le fue muy bien

Para los cantantes latinos como Karol G es indispensable hablar inglés, o al menos que se defiendan para alguna entrevista. La paisa participó a finales del año pasado en un programa de cocina donde debía responder en el idioma. No le fue tan mal, pero para los usuarios fue el oso total.

La intérprete de Bichota sabía la idea de su mensaje, pero se notaron algunos inconvenientes para su pronunciación y selección de las palabras. Por un momento debió optar al español, y de acuerdo al video publicado en redes sociales, a su entrevistadora no se le vio cómoda con la situación.

Karol G habló inglés en una entrevista y criticaron su pronunciación pic.twitter.com/LEK7wr2B3w — Pille pues (@PuesPille) October 31, 2020

"Tú necesitas 'Inglés Sin Barreras"", fue uno de los comentarios expuestos en Twitter. "Que haga el curso de 'Open English", expresó otro usuario mofándose de la reggaetonera de 29 años. "Le quiero descifrar, pero no puedo" y "Habla español, por favor" se sumaron a las negativas reacciones.

Sin embargo, no todas las respuestas estuvieron en su contra. Algunos de los más fieles seguidores defendieron a Karol G afirmando que la intérprete de Casi Nada "por lo menos habla inglés y sabe cómo defenderse". Otro usuario señaló que no tiene por qué hablarlo perfectamente y que sienten envidia por ella.

Con 36,7 millones de usuarios, Karol G es una de las artistas colombianas más seguidas - Instagram @karolg

