Jessica Cediel es una de las presentadoras más comentadas del país. Entre risas Jessica Cediel reveló que llevó blusa rota a importante reunión

En sus redes sociales tiene millones de seguidores pendientes de su vida.

Muchos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones y la halagan constantemente.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo cuenta varios detalles de su día a día.

Precisamente una de sus más recientes historias la convirtió en tendencia.

Y es que allí reveló que ella no estrena ropa constantemente y algunas de sus prendas las ha guardado durante años.

Así sucedió con una sencilla blusa negra que utilizó para una de sus reuniones.

Cuando se la puso no se dio cuenta de que estaba rota debajo de uno de sus brazos.

Razón por la que la utilizó en una importante reunión en la que todos lo notaron.

"Obviamente me reí. Me vale hongo porque un roto no me hace ni más ni menos" afirmó.