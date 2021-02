Cristián de la Fuente defiende a Angélica Castro tras críticas de Pamela Díaz: "No hay nadie más social que mi señora"

Hace algunos días Pamela Díaz cuestionó la decisión que tomó Canal 13 al reemplazar a Ángeles Araya con Angélica Castro en Aquí somos todos. Al respecto se pronunció su pareja, el animador Cristián de la Fuente, para defenderla de un tema que indudablemente es polémico.

La Fiera y polola de Jean Philippe Cretton afirmó que desde la mencionada casa televisiva "están siendo un poquito extraños sus personajes, como que quieren hacer todos los personaje un poquito ABC1. En general quieren tener panelistas ABC1, sus animadores ABC1, sus conversaciones tienen que ver con cosas ABC1".

Seguidamente expresó que se le hacía extraño ver sentada a su colega en un programa social, lo que llamó la atención a Cristián de la Fuente.

"No hay mujer más social que Angélica Castro"

Desde Velvet al Desayuno, espacio que se transmite por Instagram Live, Cristián de la Fuente aprovechó un extracto del tiempo para defender a su pareja. Recordemos que el famoso está en reemplazo de Carola de Moras, quien se tomó unas vacaciones.

Pese a que Angélica Castro no se ha referido al tema, él sí decidió hacerlo. Cabe destacar que los tres forman parte de TV+.

"Yo no conozco en este país a una mujer más social que la Angélica. Que dedica todo su tiempo y no el tiempo libre, porque su tiempo libre lo da cualquiera. No, ella da su tiempo, el que podría darme a mí o a nuestra hija, ella dedica su tiempo para trabajar con fundaciones y personas que de verdad lo necesitan", expresó De la Fuente.

"No hay nadie más social que mi señora y si pueden que me lo muestren", insistió el también actor de 46 años.

A partir del minuto 49 se aprecian las palabras del actor.