Christell Rodríguez vuelve a sorprender en redes sociales con radical cambio de look

La cantante Christell Rodríguez está constantemente cambiando de look y renovando su imagen. La artista, que también es maquilladora, no tiene miedo en decolorar su cabello con diferentes tonos y así lo demostró recientemente en sus redes sociales.

La influencer, que se ha transformado en una verdadera activista del body positive, publicó en su cuenta de Instagram algunos registros donde se puede ver que decoloró dos mechas de su cabello rubias, las que antes llevaba de color morado.

"Me gusta ese color de pelo 😍😍", le comentó una usuaria en una foto donde la cantante aparece con su nuevo look.

El lanzamiento de Christell

El cambio de imagen viene acompañado de una gran noticia. La artista acaba de lanzar una canción junto a Renzo y Pablo León. Quiérete a ti!, es el nombre del sencillo.

"Ahh que emoción 😍 ya salió mi colaboración junto a @renzo_musica y @pablo_lyon nuestra canción “Quiérete a ti!” Disponible ya en todas las plataformas y el videoclip oficial link en mis historias😍", escribió junto a un video donde se escucha de fondo el pegajoso tema.



Christell enfrenta su ansiedad

A fines del año pasado y través de sus historias, Rodríguez realizó una reflexión en torno a la ansiedad. La joven se refirió al tema mediante varios videos, en los que explicó cómo lidia con este problema. "Los lunes son como de mí. Me los estoy dando para mí. Para ordenar, para hacer aseo, ustedes saben, dueña de casa", partió diciendo.

"Muchas veces me dicen como 'ay cómo lo hace para estar siempre tan animada y feliz'. Bueno, hoy día es uno de esos días en los que no me siento al 1000 por ciento. En los que me he sentido bastante ansiosa, porque se me ocurrió pensar mucho", agregó.

"Quiero tomar el control de todo. Así que si te has sentido así, pues yo también", remarcó, indicando que tiene algunas técnicas para lidiar con aquello. "¿Donde está la diferencia? En que uno tiene que entender que uno tiene el control sobre eso. Así que en mi caso, me puse a hacer algunas cosas, aproveché un poco de salir a caminar, antes de que nos encierren el fin de semana", dijo.

Christell confesó que "quería contarles, porque uno está acostumbrado a ver lo perfecto en las redes sociales". "Para que vean que todos tienen días y días. Pero también está en uno decidirlo y tomar una buena actitud frente a eso", cerró.

