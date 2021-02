Belén Mora reflexiona sobre su bipolaridad: "Es un don más que una enfermedad"

Poco se habla de las enfermedades mentales en nuestro país y lo cierto es que son miles las personas que parecen algún tipo de trastorno. De esto profundizó la comediante Belén Mora en conversación con Cristián de la Fuente, quien tiempo atrás contó en televisión que padece bipolaridad.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, una de cada cinco personas ha tenido una enfermedad mental durante el último año (estudio del 2019). Esta es la realidad que también enfrenta la actriz, quien quiso contar su propio testimonio con la enfermedad.

En entrevista para Velvet al desayuno, la ex participante de Bailando por un sueño reflexionó sobre el estigma que arrastran las personas que sufren trastornos mentales. "Hoy una pandemia que también es sumamente fuerte es la pandemia de la salud mental, donde se estigmatiza mucho a quien tiene un trastorno del ánimo o un trastorno de salud mental", señaló.

Mayo Clinic lo describe así: "El trastorno bipolar, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión)".

Belén Mora - Instagram

La actriz agradece tener bipolaridad

Sin embargo, Mora confesó que se toma de manera positiva su enfermedad y ha encontrado en ella una fortaleza.

"Creo que quizás el trastorno del ánimo que tengo podría haberme llevado a ser actriz, o mi trastorno bipolar ha sido consecuencia de haberme llevado al mundo de la actuación", explicó.

"No sé qué pasó primero, pero es lo que soy hoy y me gusta. Los bipolares vemos la vida con otra intensidad, las emociones las vivimos al mil por ciento… agradezco al universo que me haya regalado este trastorno", señaló y agregó que "el trastorno bipolar es un don más que una enfermedad".

