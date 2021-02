Pamela Leiva comparte foto en bikini y deja ver la cicatriz de su abdominoplastía: "Amo esta foto"

Las cicatrices en el cuerpo no son más que marcas que nos deja la vida, y que muchas veces, nos recuerdan todo lo que hemos atravesado para llegar donde estamos. Esto es lo que evidenció Pamela Leiva en su cuenta de Instagram en su más reciente publicación.

La comediante compartió una foto en la playa donde aparece en bikini y se ve la cicatriz que dejó la cirugía de abdominoplastía que se realizó años atrás.

Lejos de acomplejarse por ello, la actriz compartió orgullosa un post, en el que el amor propio es el protagonista. "En mi #tbt paseo con mi familia a la playaaaaaaaa… y amo esta foto se me ve la cicatriz de la Abdominoplastia 😍♥️", señaló.



Sus seguidores aplaudieron la valentía de Leiva y le dejaron cariñosos mensajes. "Bellísima irradias lo que eres", "Hermosa ❤️" y "Esa cicatriz solo la vez tu…. porque para ti algo significa… nosotros solo menos lo linda que eres….amate tal cual eres….que eres maravillosa", fueron algunas de las reacciones.

Pamela Leiva posa desnuda

Preservando sus partes íntimas, pero completamente al desnudo, el año pasado la ex chica reality publicó una imagen al desnudo y contó la historia de la foto, ofreciento un reflexivo mensaje sobre el orgullo, las creencias y la libertad.

La humorista narró que antes de iniciar la pandemia el año pasado visitó el estudio Casa Emma, donde se vio con el fotógrafos y productor Mati Wehrhahn. "Hacen fotos bellas y el Mati me dijo: 'sácate la ropa'… y yo le dije: 'no si… las fotos son para afiches".

"Vamos, me dijo, que vas a quedar linda… y 'yapos'. No es fácil desnudarse frente a otros, pero ya, Vamos… Y así quedo", narró Pamela Leiva en la descripción de la imagen. Antes de la sesión le pidió al profesional que no se viera ninguna parte íntima.

"Pensé que no iba a subir nunca esta foto, ¿pero uno puede cambiar de opinión o no?", agregó.

La intención de colgar la imagen también sirvió para ofrecer un aprendizaje a sus 36.700 seguidores en Instagram. "Aquí estamos trabajando en mí, sintiéndome orgullosa de mí misma, haciéndolo de manera consciente y verbalizando", comenzó Leiva, aclarando que no se refería a lo físico.

"Hablo de ese recorrido mental", sostuvo. "Escarbar en esas profunidades del ser donde he tenido que llegar para sanarme de verdad". El mensaje se leía extraño en una persona dedicada al humor, sin embargo, decidió exteriorizar la nobleza de sus sentimientos.

"Muchas de mis más profundas creencias son cosas aprendidas, no me pertenecen y hoy las libero. Trabajo en ellas, pero quitándole todo el poder de seguir haciéndome doler. Un abrazo corazones míos, cuídense, que se viene una semana llena de desafíos para nuestro país", concluyó.

