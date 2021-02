"Nos amamos mucho": Kathy Salosny recuerda su relación con Felipe Camiroaga

Este miércoles la animadora Kathy Salosny se conectó en una transmisión en vivo con el periodista Felipe Carvajal con quien comentó la relación que mantuvo con Felipe Camiroaga, no solo cuando eran jóvenes y fueron pareja, sino que también después del paso de los años.

Salosny aseguró que el vínculo con el fallecido animador "es insoluble, aunque ya no esté, pero está de alguna forma".

La comunicadora reveló que siempre se sintió unida a Felipe, aunque no necesariamente hubiese un vínculo amoroso. "Hicimos carrera juntos, nos potenciamos ambos y tuvimos nuestras idas y venidas, pero nuestro vínculo afectivo siempre fue inamovible. Nos queríamos mucho", explicó.

En ese momento, Carvajal la interrumpió para preguntarle: "¿Te enamoraste de Felipe Camiroaga?". Salosny no se incomodó con la pregunta y respondió tajante, "fuimos pareja… Pero por supuesto, nos amamos mucho con Felipe y por mucho rato (…) Había mucho amor, siempre fue así, desde que nos conocimos. Siendo pareja, amigos, estando distanciados", insistió.

"No ha habido otro como él"

El pasado 2 de septiembre, se cumplieron 9 años de la partida de Felipe Camiroaga y otros 20 tripulantes, producto del accidente que sufrieron en el archipiélago Juan Fernández. La fecha fue recordada por figuras de la televisión como Kathy Salosny, quien habló sobre el animador en La Tercera PM, en septiembre del año pasado.

"Yo creo que era el mejor, llegó a ser el mejor, por su capacidad histriónica, por cómo se diversificaba, no solo como comunicador, conductor y animador, sino también por su veta actoral, por su ímpetu de estar en las comunicaciones de una manera tan profesional, el ángel que tenía, y un trabajador de la TV", recordó la también actriz.

Salosny destacó que "hacia el último tiempo fue un tipo con opinión, y eso la gente lo valoró mucho. Hoy, por ejemplo, Felipe podría ser un tipo opinante respecto a todo lo acontecido al estallido social". En este contexto, recordó cuando el animador emplazó al ministro Hinzpeter en el matinal de TVN, para que el gobierno se opusiera a la construcción de una termoeléctrica cerca de Punta de Choros. "Lo hizo con mucha vehemencia, desde una gran convicción, fue una presión brava y eso se detuvo al final", señaló.

Finalmente, concluyó que tras la partida de Felipe Camiroaga, "no ha habido otro como él". "Tengo la sensación que no hay otro como él hoy día, el marcó un precedente como animador muy potente. No siento que tenga un símil hoy día. Tenemos excelentes comunicadores pero nadie como él. Estaba a otro nivel, y con una carrera por delante brutal que se truncó por esta tragedia", aseguró.

18 años de su vida profesional dedicó Felipe Camiroaga a TVN - Instagram @felipecamiroagaf

