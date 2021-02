Vivi Kreutzberger desmiente 'fake news' sobre la muerte de Don Francisco: "Está perfectamente"

El supuesto fallecimiento del gran animador Don Francisco ha causado revuelo en las últimas horas, ya que una noticia falsa se viralizó en las redes sociales. Esta confirmaba en palabras de su hija que Mario Luis Kreutzberger, su nombre real, había muerto.

Un reconocido portal chileno difundió el 'fake' que titulaba: "Vivi Kreutzberger confirma el fallecimiento de Don Francisco". La propia mujer ahora se ha pronunciado para contar la realidad de la información.

Don Francisco se encuentra completamente bien

Todos le recordamos por su conducción estelar en Sábado Gigante, emitido entre 1962 y 2015. Para 1986 llegó a transmitirse en 46 países. Cabe destacar que en Venezuela y Colombia se cambió el nombre a El show de Don Francisco y Gigantísimo, para evitar litigios de marca.

Desde su cuenta oficial en Instagram, Vivi Kreutzberger publicó una historia donde desmentía la noticia que difundió una plataforma digital. "Falso. Está perfectamente. Dedicado 100% a su nuevo proyecto en CNN en Español", aclaró la única hembra del artista, que el 28 de diciembre arribó a 80 años de edad.

La audiencia chilena y los más fieles seguidores del legendario animador causaron impacto en el cibermundo. Sin embargo la hija de Don Francisco, ex conductora de Canal 13, por fin pudo calmar las aguas.

Su adiós al Teletón

En agosto de 2020 Angélica Castro y Cristián de la Fuente le entrevistaron en 'Con amigos en casa', transmitido por TV+. En dicho espacio, Don Francisco reconoció que era el momento de entregar la Teletón. "Con el dolor de mi alma y siempre poniéndome a disposición para ayudar", expresó.

Entre los motivos, Mario Luis Kreutzberger afirmó que "tiene que venir una nueva generación para los próximos 40 años".

Sin embargo, no es la primera vez que el animador debe decir adiós a un importante proyecto y también se refirió al final de Sábado Gigantes. "Cuando salí de ahí y le empecé a dar la mano a las personas que estaban rodeándome, yo me iba muy orgulloso y muy contento", aseguró Don Francisco.

Don Francisco junto al cantante colombiano Sebastián Yatra - Instagram @donfranciscotv

"Mi señora me dice un día: 'no sientes algo raro, porque hoy es sábado y es el primer sábado en 53 años que no estás haciendo Sábado Gigante', y le dije: 'yo cerré el capítulo de Sábado Gigante, me fui en el mejor momento de la mejor manera, mejor no podía haber sido"", contó.

Su beso con Teresita Reyes

El pasado mes de noviembre la actriz fue invitada a Sigamos de Largo. Desde allí se enfocó en varios temas como su adicción a las máquinas tragamonedas. Pero también se refirió a algunos de sus momentos en televisión, como el beso que se dio con Don Francisco hace algunos años.

Sus palabras surgieron luego que recordara la gran cantidad de besos que le ha dado a los famosos en los programas de televisión. Incluso le mostraron un video donde besaba a Yerko Puchento y otras figuras como Álvaro Salas y Don Francisco.

Así luce actualmente el animador desde sus redes sociales - Instagram @donfranciscotv

Tras revisar el video, la panelista Maly Jorquiera habló del contacto de labios con el reconocido animador, indicando que lo notó bastante interesado. "El único que te agarró pero firme, que todos lo vimos, fue Don Francisco. Se pasó, te tenía ganas hace años", dijo entre bromas.

"Nooo, se fue al chancho. ¡Guácala! Digamos las cosas como son", comentó Teresita Reyes. "Mario siempre pensó que yo andaba detrás de él. No sé por qué pensaba eso porque… Atroz. Mira cómo aleteaba… Pero estaba en la tele y no podía… Pero los demás, todos me gustaron", agregó la actriz.

