Renata Ruiz revela los trastornos alimenticios que sufrió cuando era modelo: "Dejaba de comer dos semanas"

A pocos meses de haberse convertido en madre por primera vez, Renata Ruiz posó desnuda para la revista digital Ego Ego, donde reveló los trastornos alimenticios que atravesó durante muchos años, por tratar de responder a los exigentes estándares de belleza de la industria del modelaje.

Aunque ahora se encuentra alejada de las pasarelas, Ruiz continúa con algunos trabajos publicitarios, por lo que sigue cultivando su faceta de modelo, pero desde una vereda más amigable. La locutora radial cuenta que esta vez se atrevió a posar sin ropa, porque se siente más segura que nunca.

"Con el pasar de los años me he sentido cada día mas segura de mi cuerpo. Hace 10 años jamás me hubiera atrevido a posar desnuda. Ahora que estoy más madurita pienso: este es el mejor momento que vas a tener de aquí en adelante. Si no es ahora, no es nunca. Y me lanzo a cualquier aventura. Quiero llegar a vieja sin arrepentimientos ni deudas pendientes", escribió en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que le tomaron en la edición.

Renata Ruiz posa desnuda. - Revista Ego Ego

Los trastornos de Renata

En entrevista con Lun, la madre primeriza ahondó en el tema de la seguridad, y reveló los problemas que tuvo para aceptar su imagen cuando pertenecía a la industria del modelaje.

"Hace 10 años ni siquiera me ponía bikini en la playa porque me daba vergüenza que la gente me criticara porque era modelo y estaba condicionada a tener un físico de modelo. El problema es que yo siempre sentí que mi cuerpo no era suficiente para el mundo del modelaje", explicó.

"Muchas veces llegué a trabajar y me devolvieron a mi casa porque estaba gorda. Apenas llegaba al casting me medían y yo pensaba 'por último pruébame algo (de ropa) para ver cómo me queda'. Por mucho tiempo me dijeron en mi cara 'la modelo gorda"", aseguró.

Los mensajes que recibía sobre su cuerpo, terminaron convenciéndola de que no era suficiente. "Me miraba al espejo y me veía gorda. Cuando te lo dicen tanto, al final igual terminas creyéndolo, o yo, por lo menos, no lo pude evitar. Jugué un montón con mi peso", agregó.

Renata Ruiz - Instagram

Dejar de comer

La ex modelo reconoce que también dejó de alimentarse para poder hacer sesiones de fotos. "Si tenía un catálogo de ropa interior, dejaba de comer dos semanas antes y vivía de la Coca Cola. Algunos días comía, otros días no. Médicamente yo era anoréxica. Era totalmente anorexia. Estuve así alrededor 10 años, pero mi peor época fue entre los 18 y los 24 años", aseguró, y añadió que tenía momentos en que vomitaba la comida para no engordar.

"Menos mal fueron pocos episodios y no me gustó, así que decidí que era mejor cerrar la boca. Es muy loco porque intento recordar esos momentos, pero los tengo bloqueados", detalló.

"Aún tengo inseguridades en mi cabeza. La gente asume que si eres modelo, eres perfecta, entonces te sientes exigida a serlo para cumplir con las expectativas del resto", explicó.

