"Estamos cagados de miedo": Pangal habla sobre la realidad del Cajón del Maipo ante nuevo aluvión

Invitado a conversar al matinal de TVN Buenos días a todos, Pangal Andrade habló sobre la restauración de su hotel, las labores de limpieza que se han realizado en el Cajón del Maipo tras el aluvión de hace dos semanas, y de la importancia de proteger la quebrada y redirigir las aguas para evitar que la zona se vuelva a inundar.

Las fuertes lluvias que azotaron la zona de San José del Maipo dejaron a gran parte de la localidad con el barro hasta los techos, por lo que muchas personas perdieron su hogar. Por ello, el kayakista teme que un evento similar pueda volver a repetirse. "Estamos cagados de miedo, porque no hay refuerzos arriba. Las quebradas no tienen contención. Hace mucho tiempo se hizo una contención", señaló, según consignó EnCancha.cl.

"En el pueblo, lo que necesitamos urgente es proteger y dirigir el agua de las quebradas, porque si no se dirige el agua, todo el esfuerzo de sacar el barro, si viene otro efecto climático, como el que hubo el fin de semana pasado, va a pasar absolutamente lo mismo", explicó.

El atleta se convirtió en un canal de información y ayuda para los residentes - Instagram @pangalandrade

Para el deportista además, es importante reforestar los cerros para generar contención y que no haya tanto desplazamiento de tierra en caso de que haya un nuevo aluvión.

"Lo que más tenemos que hacer es reforestar, porque las barreras más poderosas son los árboles, los que nos van a salvar", aseguró.

El influencer agradeció la colaboración de privados, particulares y del gobierno que han ayudado a sacar las toneladas de barro que quedaron en la zona. "Se han portado súper bien con la maquinaria. No han parado de ayudar y ahora estas semanas se van a meter a las casas a ayudar. Yo fui a las quebradas e intenté desviar un poco las quebradas hacia sus cursos naturales".

Se necesita más ayuda

Aunque el hotel de su familia, Casa Prima Lodge, quedó completamente destrozado por el evento climático, sabe que está mejor que muchas personas que lo perdieron todo, por lo que insistió en solicitar ayuda a voluntarios para que labores de limpieza.

"Nos llenamos de barro, pero hay gente que perdió todo, perdió su casa. Yo siempre he dicho: termino de trabajar y me puedo ir a duchar, comer rico a mi casa y ver tele. Hay gente que quedó con lo puesto y sería. Por eso hago un llamado a que los voluntarios no flaqueen, porque tenemos que sacar mucho barro todavía. Tenemos que seguir poniéndole intensidad a todo", cerró.

Pangal Andrade - Instagram

