Leo Méndez Jr. asegura no se vacunará contra el Covid-19: "No lo necesito"

El influencer Leo Méndez Jr. presentó recientemente algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza, flema y vómitos. Por supuesto que el Coronavirus era el temor ante semejantes afecciones, sin embargo, su examen PCR resultó negativo.

La preocupación de su fans en redes sociales se disipó ante la noticia. El propio creador de contenido indicó luego que no se trató de una amigdalitis sino de un "simple resfrío fuerte", o al menos eso cree.

Leo Méndez Jr. no se aplicará la vacuna contra el COVID

Este fue el punto que más llamó la atención en su interacción con los usuarios. Tras experimentar síntomas similares a los que se presentan con el Coovid-19, el joven señaló que no tiene la intención de vacunarse.

"Muchos me han preguntado últimamente por si yo me voy a vacunar contra el COVID-19. La respuesta es NO", comentó Leo Méndez Jr. De inmediato aclaró que el motivo no corresponde al miedo. "Me he informado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito", acotó el influencer desde su cuenta en Instagram.

Seguidamente se preguntó a sí mismo: "¿Pienso si es necesario para la mayoría? por supuesto".

"Mientras la mayoría lo haga, mejor, nosotros los que no queremos podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre. La vacuna obvio es una luz para que todo al fin vuelva a ser como antes. Sólo que no todos la necesitan para eso", argumentó Leo Méndez Jr, quien es maquillador profesional.

En 2020 sí contrajo la enfermedad

Transcurría el mes de mayo del año pasado cuando Leo Méndez Jr. confirmó dar positivo por la enfermedad. Además, aseguró que lo pasó muy mal.

Tras recuperarse, el atrevido influencer ofreció una ronda de preguntas de sus historias de Instagram. Desde allí contó dos novedades: que se contagió de coronavirus y que no pensaba volver al programa de baile de Canal 13, Bailando por un sueño.

Desde Suecia, donde actualmente reside, detalló sobre el virus que padeció hace un poco más de seis meses. "Sí, caí en el hospital tres veces en ambulancia, tuve casi todos los síntomas y me agarró fuerte. Pero ya estoy mucho mejor".

Más de 350 mil seguidores le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @leomendezofcl

Quiere dedicarse… a la pornografía

El año pasado, el polémico influencer reveló sus intenciones de comenzar a generar su propio contenido en la industria pornográfica.

Leo Méndez Jr. tiene claro quién es y a qué se quiere dedicar de ahora en adelante. El influencer declaró en sus redes sociales que comenzará a generar su propio contenido pornográfico.

El hijo del cantante Dj Méndez está acostumbrado a compartir osadas fotografías en sus redes sociales, ya que se siente muy seguro de sí mismo y de su cuerpo, por lo que ha decidido llevar esta faceta de su personalidad al siguiente nivel.

El joven anunció en su cuenta de Instagram que, a través del sitio Onlyfans, previo a una subscripción desde 10 dólares mensuales, se podrá acceder a contenido íntimo del ex participante de Bailando por un sueño.

Te recomendamos

Jordi Castell se vuelca contra la televisión chilena: “Es tan turbia y llena de gente mediocre”

Pamela Díaz es demandada por su ex marido Fernando Téllez por “divorcio culposo”

Hija de Karen Doggenweiler ya es politóloga: “Trabajaré por los pueblos de Latinoamérica”