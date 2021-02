Jordi Castell desclasifica supuestos secretos de Chino Ríos y asegura tener pruebas

Los dimes y diretes entre Marcelo Chino Ríos y Jordi Castell están lejos de terminar. Ahora fue el fotógrafo quien arremetió contra el ex tenista, asegurando que su propia madre lo había contactado para disculparse por su conducta. Además develó una supuesta "doble vida" del deportista en Miami.

Invitado al programa de YouTube, Vamos a Calmarno, Castell sacó un papel que tenía el nombre del deportista y señaló: "De esto sí que quería hablar".

El animador comenzó aludiendo a los problemas, supuestamente mentales, que tenía Ríos. "Hay que tener la delicadeza de hablar de una persona que no está en sus cabales, tiene problemas, siento yo cognitivos", indicó.

Además, reveló que la propia madre del tenista le había escrito para disculparse por la conducta de su hijo hacia él.

"Cómo habrá sido la seguidilla de cosas que este señor me dijo y me hizo que me llamó una persona muy cercana a su familia por todo lo que su hijo había hecho. Así de grave", contó y agregó que "la señora desde el Whatsapp diciéndome: ‘Te pido perdón. Mi hijo no está haciendo las cosas correctamente, no hay nadie que se lo diga y yo tampoco me atrevo"".

Jordi Castell - Instagram

La doble vida

Según el animador de El Aperitivo, tiempo atrás, su hija mayor, Constanza Sotela, habría descubierto un lado oculto de su padre.

"Y si yo te cuento lo que hace en South Beach cada vez que va a visitar a un travesti que es dealer de Crystal Meth, en Washington Avenue. Si les cuento que tengo como comprobar eso. Y si les cuento la razón por la que su hija mayor, la Constanza, estuvo enojada con él un año y medio es porque se metió al teléfono de su papa y encontró cosas que tenían mucho que ver con mujeres que no eran mujeres", agregó Jordi.

Te recomendamos

Pamela Díaz revela que quiere operarse para no tener más hijos

“No salen de esta”: Marcela Vacarezza comparte desgarrador testimonio por contagio de sus padres de Covid-19

Pamela Díaz es demandada por su ex marido Fernando Téllez por “divorcio culposo”