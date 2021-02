Juana Valentina es la hermana menor del futbolista James Rodríguez. Hermana de James publicó fotos de cuando tenía anorexia y se sinceró sobre el tema

En redes sociales tiene poco menos de 800 mil seguidores pendientes de su vida.

Allí constantemente comparte detalles de su vida y de su familia.

Por eso, muchos saben que hace algunos años, la joven tuvo anorexia.

Aunque ya superó su trastorno alimenticio, se ha sincerado sobre el tema en varias ocasiones.

Ahora, se sumó a la dinámica en la que responde suposiciones con fotografías.

Un internauta escribió que "es anoréxica" a lo que ella respondió sinceramente que lo fue.

"Ya no, pero sí lo fui, los invito a no opinar sobre el cuerpo de los demás. No sabemos la batalla que libra esa persona frente al espejo a diario".