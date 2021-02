Daniella Campos y su esposo fueron formalizados por Violencia Intrafamiliar

La pareja formada entre Daniella Campos y Esteban Caldentey, fue formalizada este martes en el Tribunal de Garantía de Colina, luego de protagonizar una pelea que terminó con lesiones menos graves.

Según informó BioBioChile, la periodista y su esposo de profesión ingeniero civil industrial, quienes se casaron en 2013, fueron detenidos el lunes 8 de febrero cerca de las 23 horas en su residencia en la comuna de Colina, lugar donde además, Campos se postula como concejal.

La mañana siguiente a la detención, ambos pasaron a control de detención y formalización de cargos. Según informó el medio, la comunicadora quedó en libertad con prohibición de acercarse a su marido.

Por su parte, Caldentey también quedó libre y con la misma medida cautelar, pero fue obligado a dejar la residencia que comparte junto a Campos. Hasta el momento se desconocen los detalles de lo ocurrido.

Concejala para Colina

A mediados de enero, Daniella Campos oficializó su candidatura independiente, apoyada por Evópoli, como concejala de Colina.

"Yo tenía un sueño, en los años ochenta me inspiraba en Lady Di, ayudando a los que más lo necesitaban, quería ser como ella. Después de formar familia y con toda el agua bajo el puente que ha pasado, hoy he podido retomar ese sueño, ser útil desde el servicio público. Voy ayudar en la comuna que yo elegí vivir y en la que crecerá mi hija", comentó la periodista y modelo a La Cuarta.

Consultada por sus motivaciones en torno al cargo político, explicó que quiere ver cambios. "Yo he pasado por injusticias tremendas por salud, lo he vivido en carne propia. Hay muchas cosas que me conectan con la realidad de las personas. Eso me da el coraje y la valentía para trabajar en diversas temáticas, como salud, medio ambiente y seguridad", señaló.

El camino a la política

Daniella Campos reconoció que perseguir un cargo político ha sido difícil. "Ha sido complicado, porque yo no soy una persona que crea en el sistema, me pasa lo que les pasa a todos los jóvenes de este país, que estamos hartos de la política antigua. Por eso pienso que no hay que quedarse en la casa alegando, pateando la perra, hay que involucrarse", indicó.

Además, se refirió a los prejuicios que existen en torno a las figuras del espectáculo. En este sentido, explicó que "siempre hemos lidiado con el prejuicio, yo desde que tengo 13 años. El prejuicio ha sido parte de mi vida, pero soy una persona que me he preparado y creo que el contacto con la gente ha sido mi motivación diaria. Eso se soluciona con el trabajo".

