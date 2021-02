Antonella Ríos sobre la transición de género de Lux Pascal: "Es un acto de valentía, diversidad y amor"

Desde sus redes sociales Lux Pascal anunció que "está evolucionando" a ser una mujer trans, algo que fue aplaudido por Antonella Ríos, quien se refirió a su colega con un mensaje de reflexión.

Además de publicar sobre su trabajo, la actriz también suele pronunciarse sobre diferentes temas, en este caso de la transición de la artista.

Antonella Ríos elogia el cambio de Lux Pascal

Desde su cuenta oficial de Instagram, afirmó sentirse "emocionada" por la situación, ya que le complace ver que otra persona "logra determinar quién es".

Así fue el mensaje: "Estoy muy emocionada cada vez que alguien logra determinar quién es, cuál es su identidad y cómo se quiere plantar frente al mundo". Sus palabras de produjeron tras el anuncio de Lux Pascal sobre su transición a mujer.

"Es un acto de valentía, conciencia y amor, diversidad, respeto, resistencia y revolución. Ser uno mismo es una verdadera revolución", afirmó Antonella Ríos.

Más de 11 mil 'likes' suma el posteo de la actriz chilena y más de 100 comentarios. "Bella, Anto", "guapa, me encantas", "me motivas a no caer cada vez que te veo", y "te felicito, eres una hermosa de mujer", fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.

Por su parte Lux Pascal le respondió el mensaje con unos emojis de alegría y fuego.

Antonella Ríos habla sobre su falta de amor propio en la juventud

El mes pasado la actriz ofreció un potente mensaje en su cuenta de Instagram, refiriéndose a la falta de amor propio que tenía en su juventud. También destacó la importancia de valorarse a tiempo completo.

"Siempre hay momentos que pasan entre la manos", comenzó relatando la artista de 46 años. "Atesorar esos instantes para recordarlos tiempo después", continuó.

Recordó una etapa de su vida en la que era muy crítica con ella misma. "Acá tenía 20 años aproximadamente y vivía destacando lo peor de mí constantemente, calificando, midiendo y criticando todo lo que era y lo que hacía", contó Antonella Ríos.

En el mensaje continuó: "Veo mi foto y pienso porque no tuve la visión de potenciar lo que yo era y sólo le boicoteaba con pensamientos que me debilitaban".

Más de un millón de seguidores sostiene la artista en su cuenta oficial - Instagram @antonellarios

Aunque le hubiese gustado tener otra concepción de ella misma, no se arrepiente de lo vivido y agradece los aprendizajes. "Es ahí cuando debí comenzar a sanar", razonó.

"Hoy, un poco más de veinte años después, tengo la calma y seguridad de abrazar a esa niña y apapacharla de entenderla y no juzgarla. Preciosos recuerdos que nos construyen", selló la nacida en Valdivia.

