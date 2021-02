Actriz Lux Pascal se confiesa: "Finalmente puedo decir que soy mujer"

La artista de 28 años Lux Pascal, desde julio del año pasado mantiene un tratamiento de reemplazo hormonal, iniciando así su proceso de transición. En entrevista con revista Ya, dio detalles de este proceso.

La actriz, famosa por sus interpretaciones en Los 80, Veinteañero a los 40, Juana Brava y La Jauría, reveló que ha contado con el apoyo de su familia en todo el proceso. "Para todos en mi familia mi transición ha sido algo natural. Casi algo que esperaban que sucediera", explicó.

"Ya lo había ido conversando con mi familia entera, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer", agregó.

En un mundo con tantas etiquetas, Pascal reconoce que mantiene su lucha por la reivindicación de los derechos de las personas no binarias. "Siento que para mí es mucho más sencillo también moverme en el mundo como mujer. Pero yo sigo abogando por que las identidades no binarias tengan un espacio", señaló.

La hermana de Pedro Pascal, aprovechó el tiempo en pandemia para hacer una pausa y darse el espacio que necesitaba para concretar su transición.

"La cuarentena me ayudó mucho, el encierro me sirvió. Yo llevaba una vida tan ocupada por los estudios que había empezado, y antes por el trabajo, que como que esa separación entre lo profesional y lo quería para mí en lo más interno no la había hecho", explicó.

"En ese momento fue como: 'no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi celular', que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza, como que dije, ahora lo puedo intentar", indicó.

Además, la actriz reconoce que desde siempre se sintió mejor como mujer. "Me sentía muy cómoda como niña".

"Mi dicha, mi placer y, aparte, como soy artista, en todas las circunstancias que podría proyectarme como mujer alcanzaba más libertad expresiva. Siento que en los espacios masculinos siempre trataron de suprimir eso que a mí me producía tanto goce", agregó.

Sobre tomar la decisión, reconoce que no le fue tan difícil, gracias a que tuvo una adolescencia e infancia buenas. "Ahora el ambiente para transicionar no es óptimo para todas las personas, pero yo no tengo una historia de bullying horrible en el colegio. Creo que si hubiese tenido la suficiente seguridad en mí misma hubiera transicionando en mi adolescencia", añadió.

Lux Pascal - Revista Ya

El apoyo de Pedro

Sobre si su hermano famoso, Pedro Pascal, le ha proporcionado apoyo en este proceso, Lux reveló que sí. "El Pedro ha sido parte importante de esto", aseguró y agregó que "también es artista y ha sido un guía".

Según la artista, Pedro fue una de las personas que la guió en el camino hacia convertirse en mujer. "Las películas que me regalaba, las actrices que me hacía conocer. Siempre me sentía identificada con el material que Pedro me iba dando".

"Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo que él estaba así como preocupado: 'ya, pero ¿pero estás segura? ', me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: 'Estoy feliz'. Y su respuesta fue: 'Perfecto, está increíble'. Los dos nos reímos", cerró.