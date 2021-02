El secreto detrás de la producción fotográfica de Silvestre Dangond en su último disco

El último disco de Silvestre Dangond “Las Locuras Mías”, tiene un ingrediente secreto.

Su producción fotográfica fue hecha en iPhone y las fotos fueron tomadas por Silvestre, su esposa e hijos desde su casa, durante la primera etapa de confinamiento por la contingencia generada por la covid-19.

Dicha producción fue realizada con la guía y acompañamiento, de manera remota, de José Vergara, el reconocido fotógrafo, diseñador y músico cartagenero, quien trabaja de la mano con Silvestre.

Con iniciativas como estas el mismo Silvestre prevé que la industria musical va a seguir evolucionando en el marco de la pandemia, al apoyarse cada vez más en herramientas tecnológicas como los smartphones.

Hablamos con José Vergara sobre cómo fue dirigir este trabajo a la distancia.

¿Cómo puede describir el proceso de dirigir una toma de fotos con iPhone desde la distancia?

Sin lugar a duda fue algo diferente a la experiencia presencial donde todo es mucho más personal, pero fue retador y, en esa medida, oportuno para descubrir otras maneras, para dejar volar aún más la imaginación y hacer las cosas lo mejor posible.

¿Qué fue lo más difícil?

Extrañé vivir la química que surge con el artista a partir de esa experiencia personal, lo que se logra sentir.

Durante la pandemia muchas cosas han cambiado, de hecho la forma cómo se trabaja actualmente, ¿cree que éstas nuevas formas se pueden perfeccionar para lograr grandes resultados a futuro?

Sí, de cierta manera podrían perfeccionarse las experiencias a distancia, al fin y al cabo, surgieron por una situación que nos tomo desprevenidos a todos, sin saber qué hacer y cómo, tuvimos que reaccionar cómo mejor pudimos hacerlo. Pero la experiencia presencial no debe perderse, hay que volver a ella una vez sea posible porque, en mi opinión, ahí es donde está el alma del resultado de una obra artística.

¿Cómo fue la edición de las fotos?

Exactamente igual: hice la edición de mi trabajo con las apps que siempre he usado, siguiendo los mismos pasos; quizás tratando de encontrar nuevos estilos, pero ese es un objetivo que me trazo en todo momento, haya cuarentena, pandemia o no .

Dentro de la dirección de toma de fotos, ¿se le sugirió al artista usar qué herramientas del iPhone?

Simplemente la cámara del iPhone, ninguna herramienta o app en particular. Ahora bien, la iluminación es demasiado importante en la fotografía y ese aspecto se dirigió a distancia: qué luces usar y cómo, su disposición en el set, su intensidad, en fin, para que el resultado con el iPhone fuera el mejor.

Aunque es claro que el ojo del fotógrafo es una de sus mayores virtudes, ¿cómo transmitir eso para alguien que no se dedica a la fotografía y lograr un resultado como este?

Con Silvestre no hubo problema, el es un artista con gran afinidad para la fotografía, le gusta y ello facilitó las cosas. Hoy en día, tener a la mano (literal) una cámara como la que ofrece el IPhone 12 Pro es una gran herramienta, el resultado será de una excelente calidad, pero hay que inspirarse y dejar volar la imaginación.

El secreto detrás de la producción fotográfica de Silvestre Dangond en su último disco