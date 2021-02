Hija de Millaray Viera sorprende con radical cambio de look: "Después de mucha insistencia decidí dejarla ser"

Cada cierto tiempo aparece una moda y los adolescentes quieren llevarla como sea. Esto es lo que está atravesando Millaray Viera con su hija mayor, Julieta, quien tras pedirle a su madre autorización para teñir su pelo durante mucho tiempo, finalmente logro la aprobación.

Fue la misma animadora quien, en conversación con sus seguidores en Instagram, contó que su hija le pidió insistentemente un cambio de look, a lo que accedió luego de darse cuenta que la menor tenía buen comportamiento y no importaba si llevaba el cabello de colores un tiempo.

La conductora de Yo Soy compartió en sus redes sociales el cambio de look de Julieta. "Mi niña tan linda, única y especial💚💖 gracias @denise.corales por cumplir su sueño💕", escribió.

Inmediatamente la publicación se llenó de reacciones de sus seguidores, quienes en su mayoría la felicitaron por confiar en su hija. "Tengo una hija buena, educada, responsable, amorosa y con un pelo alegre, que me hace sentir orgullosa", señaló Millaray a una usuaria que la felicitó por "dejar ser" a Julieta.



Sin embargo, la también cantante reveló que no fue tan fácil darle permiso a la menor para que interviniera su pelo a sus 12 años.

"Igual me costó 😂 pero después de muuuucha insistencia decidí dejarla ser❤️ es solo pelo, es su identidad y por último crece", explicó.



Julieta, la hija mayor de Millaray Viera muestra su cambio de look - Instagram

El talento de Julieta

Tiempo atrás, a través de redes sociales, Millaray Viera dio a conocer el impacto que se llevó al ver el rostro de su hija mayor, quien la esperaba con un maquillaje protésico. Y es que según contó, Julieta es una aficionada a esta práctica.

Este consistía en una herida falsa que se realizó en su nariz, dando la impresión de que estuviera rota. El orificio estaba relleno de pintura roja, simulando el color de la sangre, y se encontraba rodeado de manchas del mismo tono.

Millaray Viera compartió una fotografía del maquillaje, junto a un mensaje en el que describió la reacción que tuvo al verla. "Mi hija mayor me espera así en la puerta. ¡Casi me mataaaaa!", puso en la plataforma.

La animadora considera "que es demasiado seca caracterizándose". Incluso, contó que "cuando me pregunta por qué aún no tiene celular, la respuesta siempre es 'porque quiero que descubras todo lo que eres capaz de hacer antes' y parece que ha dado resultado".

Finalmente, indicó que pese a que ha decidido que su hija no tenga un teléfono celular, pronto podría recibir uno de estos aparatos. "No me odien, no falta taaanto para que tenga uno jajaja", comentó.