Pamela Díaz habla sobre su buena relación con Kenita Larraín: "No es payasa"

Si hay algo que caracteriza a Pamela Díaz, es que habla de casi cualquier tema sin pelos en la lengua. Entrevistada por el programa de Youtube Carpool VAC!, contó cómo es actualmente su relación con su ex archienemiga Kenita Larraín.

La Fiera aseguró que su relación con la numeróloga se arregló en 2016, luego de que esta se transformara en madre de Sophia, su única hija junto al argentino Sergi Ader. "Me arreglé con Kenita hace mucho tiempo. Me llevo bien ahora", confesó, según consignó Glamorama.

Para la panelista de Me Late Prime, ambas comenzaron a llevarse mejor cuando la tarostista se estabilizó en su vida personal. "Tiene el corazón lleno porque está casada y con hijo. No es payasa. Está llena de vida. Viste que es tarotista y más encima tiene el tema de los colores y todas estas cuestiones raras", continuó.

Consultada por su iría a "leerse algo" con Kenita, Díaz señaló que "sí, no tendría problema. O sea, no iría a buscarla para hacer la cuestión, pero si la veo y me lee bacán po".

Pamela Díaz lanza su canal de Youtube - Instagram

Pamela Díaz arremete contra Carola de Moras

En el mismo programa de Youtube Carpool VAC!, Díaz recordó algunos episodios vividos con su ex compañera de labores, Carola de Moras. Las animadoras no se llevan bien desde que compartieron juntas en el matinal La Mañana de Chilevisión en 2018 y desde ese entonces, la Fiera ha lanzando varios comentarios sobre la modelo.

"¿Por qué odia la farándula si después cuando hay una revista de papel couche son la primeras felices en sacar portada?", comenzó criticando Díaz cuando fue consultada por De Moras en el espacio de conversación.

Luego, le pidieron describir a Carola con un emoticón, a lo que Pamela respondió tajante: "La rechazo, no me gusta ella nada", mostrando una cara de vómito.

El supuesto apodo de Carola de Moras

Según Pamela Díaz la animadversión hacia la ex animadora del Festival de Viña era generalizada en el canal, tanto, que incluso le tenían un apodo. "¿Sabes cómo le decían a ella en Chilevisión? La bella sin alma, con eso te digo todo", aseguró Díaz.

"Carola es muy rara, no tiene buena onda con nadie. Yo las veces que trabajé no la pasé muy bien con ella", agregó sobre la personalidad de la modelo.

La comunicadora insistió en su punto: "Yo creo que ella no tiene una cosa como de tener una buena onda o que tu puedes llegar fácilmente. Es como la gente que te pregunta 'cómo estás' por preguntarte no más, pero como que no le interesa la gente que trabaja a su alrededor".



Te recomendamos

Pamela Díaz por reemplazo de Angélica Castro Ángeles Araya: “Quieren hacer todos los personaje un poquito ABC1”

“Ya no tengo voz”: Una agotada Kel Calderón pide nuevamente ayuda para la limpieza del Cajón del Maipo

Camarógrafo afectado en el caso José Miguel Viñuela regresará pronto a sus funciones