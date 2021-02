Paloma Soto comparte inédita foto de su matrimonio con Kramer a los 22 años

22 años tenía Paloma Soto cuando se casó con el comediante Stefan Kramer. La joven pareja de actores decidió unir su vida cuando recién rodeaban los 20 años y, afortunadamente, el matrimonio se ha mantenido unido y han formado una gran familia con sus cuatro hijos.

Ese día fue el que quiso recordar la artista en su cuenta de Instagram este fin de semana. Soto compartió con sus más de 200 mil seguidores una foto del día de su matrimonio, del cual no tiene muchas imágenes, por lo que consideró "un tesoro" la imagen.

"Tan pequeños tomando una de las decisiones más importantes de nuestras vidas", comenzó escribiendo.

"La encontré en un cajón porque la verdad tengo muy pocas fotos de este momento. Sin duda, un tesoro", agregó.

La actriz explicó que aparece con una expresión seria en la imagen, pero que en realidad no estaba enojada, algo que usualmente le preguntan sus seguidores. "Mi cara seria como siempre, pero no estaba enojada 😌 22 añitos", cerró.

Los seguidores de la cantante no se hicieron esperar y reaccionaron inmediatamente a la publicación con cariñosos mensajes.

"Yo te recuerdo asi ❤️😍", le escribió Millaray Viera. "Kramer tiene un parecido entre cerati y zalaquett en la foto 😂", señaló un usuario. "El kramer y sus caras 😂 , lindo matrimonio personas lindas merecen cosas lindas. Linda foto", agregó otro.

Paloma Soto cuenta su experiencia tras someterse a una abdominoplastía

Para orientar a otras mujeres que quieren operarse, y también porque se lo preguntan mucho, semanas atrás Paloma Soto explicó en sus stories de Instagram cómo fue su experiencia tras realizarse una abdominoplastía hace varios años.

La madre de cuatro hijos, fue al doctor tras tener a su tercer hijo, pensando que no volvería a quedar embarazada. Quería sacarse el exceso de piel de sus embarazos anteriores, además de las estrías y la flacidez con la que muchas mujeres quedan después de tener bebés.

La actriz decidió contar su experiencia

"Voy a contar mi experiencia con la abdominoplastía, porque de verdad cada vez que dijo que me operé la guata me llenan de preguntas, como si fuera la primera mujer en el mundo que se operó, no cachan na que están todas operadas, ¡y nadie dice nada!", comenzó relatando entre risas.

Soto fue honesta al confesar que su post operatorio fue muy doloroso. "Sí, duele mucho, mucho, pero ya se me olvidó y me volvería a operar", reveló.

Además, agregó que la mayor motivación para intervenirse fue estética. "Me operé cuanto tenía tres hijos, fui y me saqué el globo reventado que tenía lleno de estrías, horrible".

En ese entonces, la artista era madre de María Jesús, Santiago y Celeste, y pensó que no tendría un cuarto hijo.

"El doctor me dijo, '¿vas a tener más hijos?', y yo le dije, 'no, voy a tener más', me dijo 'ok', y me operó, y al año de operada nació el Bruno, entonces yo le dije 'doctor tengo miedo porque me acabo de sacar la guata y estoy embarazada', y me dijo 'no te preocupes porque yo te dejé un poquito más de piel porque tu eras muy joven para decirme que eran tus últimos hijos"", explicó.

