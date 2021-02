Juliana Velásquez se lleva aplausos tras su dramática escena en 'Pa' quererte': "Eres una actriz que deja su alma"

Ver esta publicación en Instagram

Juliana Velásquez soltó una actuación memorable entre 'shock' emocional y negación. Primero se zafó del abrazo y comenzó a decir que su padre estaba equivocado, mientras preguntaba dónde estaba su madre.

Seguidamente se sumergió en la emoción, rompiendo objetos y dando paso a un llanto muy real. "Tatiana" terminó en el piso con gestos desgarradores de dolor, robándose las lágrimas y aplausos de los televidentes e incluso otros artistas.

El mensaje de la actriz tras la escena

La famosa, que ya suma casi 700 mil seguidores en su cuenta oficial, publicó el momento en Instagram. Además dejó una valiosa reflexión donde asegura haber obtenido "innumerables enseñanzas como actriz y persona".

"Perder a mi mamá es uno de mis miedos (si no el más grande de todos los que me atormentan). Hacer estas escenas me dejo innumerables enseñanzas como actriz pero lo que siempre considero más importante, como persona", escribió Juliana Velásquez en el inicio de sus palabras.

Seguidamente, la actriz destacó que "la vida es un ratico (…) Amemos, perdonemos y lo que es más importante… pidamos perdón a tiempo".

"Todo mi amor y respeto a las personas que han pasado por esta situación, sobre todo en medio de esto que lo nos está pasando", expresó refiriéndose a la pandemia por el Coronavirus.

Felicitaciones de los artistas

Julie Pardau, protagonista principal de la telenovela y quien interpreta a "Daniela Daza", le escribió: "Te amo y amo tu trabajo. Maravillosa, mi Juliana Velásquez". Sebastián Martínez, que también lidera el elenco afirmó: "Tremenda mi Juli".

La actriz Chichila Navia, quien tomaba el papel de la fallecida "Verónica" le aseguró: "Amé ser tu madre". Por su parte el actor Omar Vásquez calificó la escena como "increíble".

"Eres una actriz que deja su alma allí. Toda mi admiración y respeto. Gracias por lo que haces", expresó el también periodista.

"Eres una dura", "Grande enana" y "Te aplaudo de pie" fueron otros de los comentarios que se refirieron a la actuación de Juliana Velásquez.

Compañeros de trabajo y televidentes aplaudieron a la actriz Juliana Velásquez (Tatiana) y su escena de drama tras el fallecimiento de Verónica (Chichila Navia) en Pa’ Quererte pic.twitter.com/57yVIZruik — Pille pues (@PuesPille) February 5, 2021

