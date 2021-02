Jessica Cediel es una de las modelos más comentadas del país. Jessica Cediel pone alto a mujer que le faltó al respeto

Por eso en sus redes sociales son muchas las personas que la siguen.

Y como suelen pasar, las críticas suelen salirse de control y en algunos casos se dan momentos de matoneo.

Así le ocurrió recientemente a la modelo.

La presentadora siempre se muestra sensual en sus publicaciones.

Incluso suelehacer caso omiso de quienes no estén de acuerdo con sus fotos.



Pero a veces es necesario poner un ‘alto’.

Aun así, recientemente se molestó con una seguidora que a través de un mensaje directo la trató bastante mal.

Cediel subió unas fotos donde enseñaba su escote, y esta mujer le respondió a dichas fotos con fuertes palabras.

“Una prostituta de mier… hijue… qué asco”, le escribió la mujer a Jessica Cediel.

Al leer esto, la presentadora se indignó y compartió los pantallazos de la grosera seguidora con nombre y apellido.

"Hay gente muy enferma en esta vida, si no le gusto, ¿para qué me sigue? y si ni me conoce, ¿por qué me trata así?", escribió Cediel.