JC Rodríguez se va de vacaciones con sus hijos y su polola

Julio César Rodríguez ha mantenido su actual relación de pareja en cierta discreción. Desde que inició una historia de amor con la cosmetóloga "Natu" Paulina, el animador ni siquiera ha querido referirse al romance. Sin embargo, escapar de las redes sociales siempre es complicado.

El conductor de 'Contigo en la mañana', matinal de Chilevisión, está disfrutando de sus vacaciones en Maitencillo, localidad ubicada en la Región de Valparaíso. Recientemente difundió algunas imágenes donde se le vio en la playa junto a los hijos y se confirmó que su polola también asistió.

JC Rodríguez revela presencia de "Natu" Paulina

Desde hace algunas semanas se conoció que el presentador estaba saliendo con la cosmetóloga.

La relación disipó los deseos de muchos usuarios, quienes aún sueñan por ver una reconciliación con Fran García-Huidobro. Cabe destacar que la propia animadora se mantenía en contacto con Natu Paulina cuando JC Rodríguez padeció de COVID-19. "Con ella me ponía de acuerdo para ver qué pasaba con los niños", dijo.

El animador disfruta con sus hijos tras tomar descanso de las funciones laborales - Instagram @jcrodriguezoriginal

En las historias de Instagram los tórtolos dejaron algunas evidencias. El presentador publicó fotos donde se aprecia a Joaquín y Julieta corriendo en la orilla de la playa. Asimismo se ve a una mujer de espalda que parece tomar capturar el mar desde su teléfono. Poco a poco, Julio César va acercándose.

Otro hecho que confirma el compartir de ambos en Maitencillo es la coincidencia en sus historias. Y es que Natu Paulina también posteó registros sobre la misma playa, confirmando que definitivamente sí estuvieron juntos.

"Le gusta que las pulgas de mar le choquen en la nariz", escribió el famoso sobre su perrita, que también aparece en las grabaciones.

En un video paralelo, la cosmetóloga subió un material sobre el mar desde una posición que coincide con la que tenía en los de Julio César Rodríguez.

Esta es la imagen desde la posición de Natu Paulina - Captura de video

Fran García-Huidobro deja claro que no regresaría con su ex

"¿Volverías con tu ex?", esta es una de las preguntas más típicas que los usuarios aplican a los famosos en redes sociales cuando les complacen en una sesión. Esta vez le tocó a Fran García-Huidobro, quien no tuvo problemas para responder de manera tajante.

Aunque nunca le especificaron a cuál expareja se referían, la presentadora pudo descifrar que se trataba de JC Rodríguez. Ambos estuvieron juntos entre 2004 y 2006 y fueron una de las relaciones más queridas en la farándula chilena.

No es la primera vez que la exconductora de "Sigamos de Largo" tiene que hablar sobre la historia sentimental que vivió con el animador. Sin embargo, no se recuerda que recientemente haya contestado a la curiosa pregunta. Y cabe destacar que querer no es volver.

Más de 100 mil seguidores posee la cosmetóloga en su cuenta oficial - Instagram @natupauu

"Cada vez que me preguntan esto, me gustaría responder como: ¿con cuál de todos quieren que vuelva? Me imagino que es con Julio César… La verdad es que no", dijo Fran García-Huidobro con notable seguridad.

Seguidamente se sinceró sobre sus sentimientos hacia JC Rodríguez. "Nosotros nos queremos mucho, somos muy amigos, nos separamos hace ya 15 años. Para ustedes parece que fue ayer, pero en verdad ha pasado un siglo", explicó.

Para finalizar sus palabras añadió: "La verdad es que no volvería con ninguno de mis ex. Con ninguno".

