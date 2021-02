Fernando Colunga ya no formará parte de 'Malverde: el santo patrón' por esta razón

A una semana de iniciar las grabaciones de la telenovela de Telemundo ‘Malverde: el santo patrón’, que representaría el regreso de Fernando Colunga a la televisión, se conoció que el actor ya no será el protagonista ni formará parte del elenco.

El actor sería el protagonista de esta producción de época, que contará la historia y aspectos controversiales sobre la figura de culto religioso, que nació en Sinaloa en 1870.

Son muchas las versiones que circulan sobre la ausencia de Fernando Colunga, pero una fuente dijo a People en Español que se debe al aumento de casos de Covid-19 en México.

El actor sería el protagonista de esta producción de época, que contará la historia y aspectos controversiales sobre la figura de culto religioso, que nació en Sinaloa en 1870 - Instagram @ferfercolunga

"La situación en México por coronavirus está muy fuerte. Los hospitales están llenos. Fue un arreglo mutuo entre la cadena y Colunga. La relación continúa", dijo la fuente.

Por otro lado, Telemundo dijo al diario La Opinión que el hecho se debe a que el actor participará en otros proyectos de la misma cadena.

“Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de ‘Malverde’. Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo, y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos en conjunto para finales de este año”, dijo la cadena a través de un correo al diario.

A una semana de iniciar las grabaciones de la telenovela de Telemundo ‘Malverde: el santo patrón’, que representaría el regreso de Fernando Colunga a la televisión, se conoció que el actor ya no será el protagonista ni formará parte del elenco - Instagram @ferfercolunga

Y sobre la producción de la telenovela dijo que pronto anunciarían al elenco completo y quien será el encargado de protagonizar y tomar el papel que tendría Fernando. “‘Malverde’ es una de las producciones más grandes de Telemundo, y estamos orgullosos de traerle esta gran historia a los Hispanos en E.E.U.U. En los próximos días, anunciaremos el elenco completo de esta superproducción original”.

Fue en enero de 2020 cuando el famoso actor, quien tenía años desaparecido de las telenovelas y las cámaras, firmó un contrato con Telemundo para protagonizar varias de las producciones originales, entre ellas Malverde, que sería la primera.

Fue en enero de 2020 cuando el famoso actor, quien tenía años desaparecido de las telenovelas y las cámaras, firmó un contrato con Telemundo para protagonizar varias de las producciones originales, entre ellas Malverde, que sería la primera - Agencias

Incluso ya habíamos visto la transformación del actor para este personaje, pues hace unos meses salió una imagen en la que se veía con bigote, cabello largo, y una cicatriz en la ceja izquierda y abajo se leía "Malverde".

Incluso ya habíamos visto la transformación del actor para este personaje, pues hace unos meses salió una imagen en la que se veía con bigote, cabello largo, y una cicatriz en la ceja izquierda y abajo se leía "Malverde" - Agencias

Esto ha sorprendido a los fans, quienes estaban ansiosos de ver de nuevo al actor en pantalla y ahora, tendrán que seguir esperando, pues se desconoce cuándo comenzará a grabar alguna producción.

"Noo ya yo moría por ver a Fernando en esta telenovela", "yo quería ver la serie, no puede ser", "por favor ya vuelve a las pantallas te extrañamos mucho", "me entristece pero espero que sea mejor para él", "quizás no le convenía ese papel", y "la peor noticia, ¿y ahora qué haremos para verlo?", fueron algunas de las reacciones en redes.

Más de este tema

Te recomendamos en video