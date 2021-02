Pamela Díaz arremete nuevamente contra Carola de Moras: "No le interesa la gente que trabaja a su alrededor"

La enemistad entre Pamela Díaz y Carola de Moras no es un secreto para nadie. Las animadoras no se llevan bien desde que compartieron juntas en el matinal La Mañana de Chilevisión en 2018 y desde ese entonces, Díaz ha lanzando varios comentarios sobre la modelo.

En esta oportunidad, la Fiera, entrevistada por el programa de Youtube Carpool VAC!, recordó algunos episodios vividos con su ex compañera de labores.

"¿Por qué odia la farándula si después cuando hay una revista de papel couche son la primeras felices en sacar portada?", comenzó criticando Díaz cuando fue consultada por De Moras en el espacio de conversación.

Luego, le pidieron describir a Carola con un emoticón, a lo que Pamela respondió tajante: "La rechazo, no me gusta ella nada", mostrando una cara de vómito.

El supuesto apodo de Carola de Moras

Según Pamela Díaz la animadversión hacia la ex animadora del Festival de Viña era generalizada en el canal, tanto, que incluso le tenían un apodo. "¿Sabes cómo le decían a ella en Chilevisión? La bella sin alma, con eso te digo todo", aseguró Díaz.

"Carola es muy rara, no tiene buena onda con nadie. Yo las veces que trabajé no la pasé muy bien con ella", agregó sobre la personalidad de la modelo.

La panelista de Me Late insistió en su punto: "Yo creo que ella no tiene una cosa como de tener una buena onda o que tu puedes llegar fácilmente. Es como la gente que te pregunta 'cómo estás' por preguntarte no más, pero como que no le interesa la gente que trabaja a su alrededor".



Pamela Díaz contra Carola de Moras en video en Youtube

Desde que Pamela Díaz dejó de ser rostro de Chilevisión a fines de 2020, ha estado reinventándose. Su llegada al programa Me Late Prime de TV+, la ha vuelto a ligar al espectáculo, faceta que durante algún tiempo estuvo algo dormida para ella.

En ese contexto, la animadora, al igual que lo han hecho otros rostros que se han quedado sin pantalla, estrenó su propio canal de Youtube. Aunque no adelantó de qué se tratarán las temáticas que tocará en la plataforma de videos, su primer registro deja entrever que la Pamela Díaz de los tiempos de farándula, ha vuelto.

"People ya estrene mi canal de YouTube buscame como Pamela Diaz y siganme 😘 en mi biografia les deje el link 😜😜", escribió en su cuenta de Instagram, donde acumula casi dos millones y medio de seguidores, anunciando la noticia.

En el clip, que comienza con imágenes de algunas de sus mayores polémicas en televisión; como su matrimonio con Manuel Neira, su posterior divorcio y apariciones en realities, entre otros episodios de su vida, la actual pareja de Jean Philippe Cretton termina con un mensaje dirigido a Carola de Moras.

Al cierre del video se le pregunta "define a Carola de Moras en dos palabras", a lo que ella responde "copia mala", señala, y agrega "de Tonka".

Pamela Díaz lanza su canal de Youtube - Instagram

