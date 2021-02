Pamela Díaz critica que Angélica Castro reemplace a Ángeles Araya en 'Aquí Somos Todos': “Se me hace extraño verla en un programa social"

En el panel de 'Meta Late Prime' se inició un debate por las vacaciones de Ángeles Araya, quien está siendo reemplazada en 'Aquí Somos Todos', espacio de Canal 13, por Angélica Castro. Pamela Díaz y Andrés Caniulef emitieron su opinión al respecto.

"Está de vacaciones Ángeles Araya, la está supliendo Angélica Castro", comentó Daniel Fuenzalida, animador del programa que transmite TV+.

Así se expresó Pamela Díaz sobre Canal 13

Tras conocer que Angélica Castro sería asumiría como conductora de 'Aquí Somos Todos', La Fiera se preguntó qué era lo que estaba ocurriendo en dicha casa televisiva.

"Están siendo un poquito extraños sus personajes, como que quieren hacer todos los personaje un poquito ABC1, ¿sí o no?", soltó Pamela Díaz.

El ABC1 se refiere al nivel socioeconómico que son dirigidos sus programas, siendo este el más alto y dividido en tres niveles diferentes según el rango de ingresos al hogar.

"En general quieren tener panelistas como un poquito ABC1, sus animadores ABC1, sus conversaciones tienen que ver con cosas ABC1", refutó la modelo y presentadora. Asimismo se refirió al dueño de Canal 13: "Yo creo que es porque el caballero tiene mucho dinero y no está cachando lo que está pasando afuera".

Más de 2,4 millones de seguidores maneja Pamela Díaz en su cuenta oficial - Instagram @pamefieradiaz

Por su parte Andrés Caniulef recordó que Canal 13 "tiene una campaña donde habla precisamente de la diversidad. Según el animador, afirman ser "un canal donde finalmente no importa el apellido, el color de piel o tu orientación (sexual)".

Ante el análisis, Pamela Díaz volvió a criticar: "Sí, pero eso es de la boca para afuera". Seguidamente se dirigió a Angélica Castro y su función como reemplazo de Ángeles Araya: "Se me hace extraño verla sentada en un programa social".

Para sellar su opinión arrojó un comentario hiriente que luego quiso sanar. "Puedes tener un montón de personajes que obviamente son mucho más… Con todo el respeto a la Angélica, que me cae increíble", expresó.

Angélica Castro en su función como panelista de "Aquí Somos Todos" - Instagram @angelicacastro_

Sus diferencias con Carola de Moras

La enemistad entre Pamela Díaz y Carola de Moras no es un secreto para nadie. Las animadoras no se llevan bien desde que compartieron juntas en el matinal 'La Mañana' de Chilevisión en 2018. Y desde ese entonces, La Fiera le ha lanzado varios comentarios.

En una entrevista al programa Carpool VAC!, de YouTube, le pidieron describir a su colega con un emoji, a lo que respondió en forma tajante: "La rechazo, no me gusta ella nada" y soltó una carita de vómito.

Carola de Moras - Instagram @carolademoras

Según Pamela Díaz la animadversión hacia la ex animadora del Festival de Viña era generalizada en el canal, tanto, que incluso le tenían un apodo. "¿Sabes cómo le decían a ella en Chilevisión? La bella sin alma, con eso te digo todo", aseguró Díaz.

"Carola es muy rara, no tiene buena onda con nadie. Yo las veces que trabajé no la pasé muy bien con ella", agregó el rostro de TV+.

La panelista de Me Late insistió en su punto: "Yo creo que ella no tiene una cosa de buena onda o que tú puedes llegar fácilmente. Es como la gente que te pregunta 'cómo estás' por preguntarte no más, pero como que en realidad no le interesa nadie".

