Nunca se rindió: A Mike Bahía lo eliminaron de 'Factor X' dos veces y de 'La Voz Colombia'

En algún momento de la vida Mike Bahía no era el artista que es ahora, sino un aficionado que se aseguraba cantar bien y con derecho a participar en desafíos para poner su voz a prueba.

Tal era el caso que el nacido en Cali recordó anécdotas de sus inicios y resulta que llegó a presentarse en Factor X en dos oportunidades y sin siquiera poder llegar a la final… ni acercarse. Pese a aguantar que varias de sus puertas se cerraran, su currículum como cantante ha evolucionado.

Mike Bahía y su experiencia en Factor X

El reality show le daba la oportunidad a nuevos artistas de darse a conocer y surgir como profesionales. Para el programa 'Yo, José Gabriel', el intérprete convenció a su hermana melliza para que le acompañara y también se atreviera.

"Nos escuchan cantar y dicen: es que a él yo le veo la pasión pero a ella no le noto muchas ganas. Ella me decía '¿ya ves? Para que me trajiste acá'… me quería masacrar", contó Mike Bahía. "Tan bella mi hermanita, siempre me apoyó", dijo.