Las lecciones de las mujeres de Bridgerton que debemos emplear ahora mismo

La familia Bridgerton nos ha enamorado en las novelas, y en su reciente serie de Netflix. Hemos quedado enamoradas con la imaginación de la autora de un pasado con una pizca más de inclusión, con los vestuarios, y con la familia más encantadora.

Ya se convirtió en la serie más exitosas de la plataforma al ser vista por 82 millones de hogares. La historia fue producida por Shonda Rhimes, y está basada en las novelas de Julia Quinn.

Y aunque hay muchos de los personajes femeninos que por momento odiamos, la verdad es que todos traen varias lecciones consigo. Hoy veremos el lado más brillante de cada una de sus personalidades. Si crees que falta alguna lección o personaje, no dudes en compartirlo.

Eloise Bridgerton

Valentía

Ir en contra de la corriente es difícil, y se necesita mucho valor. Eloise se siente aislada por ser la única de su entorno que quiere otro camino al que está pautado.

No disfruta los bailes, no sueña con el amor de su vida, y no cree que pueda encontrar la felicidad en una boda. No tienes qué pensar como ella, por supuesto, pero la lección más valiosa que nos deja es que no está mal ser diferente.

Está bien que no cumplas con las expectativas de la sociedad, lo importante es que seas fiel a tus deseos. Puede ser un camino oscuro, y en ocasiones solitario, pero al final vale la pena.

Daphne Bridgerton

Empatía

Las mujeres somos tan diferentes que no podemos hacer un molde de una sola. El sueño de Daphne es opuesto al de su hermana, pero no por ello es menos valido.

No importa que los años hayan pasado, si tú quieres encontrar un amor de película y tener una hermosa familia, está muy bien. Daphne lucha por lo que quiere, tiene la fortaleza para tomar difíciles decisiones, la inteligencia emocional para relacionarse con otras personas, y la empatía para poder entender las luchas de otros.

No subestimemos el poder de Daphne ni su fuerza. Ella cuida de su familia, de la gente que ama, y al mismo tiempo se cuida a sí misma a poner límites en aquello que no quiere.

Penelope Featherington

Inteligencia

La dulzura de una persona puede estar esconder un agudo ingenio. Penelope nos enseña que no debemos subestimar a nadie, y que la inteligencia tiene muchas caras.

Es una mujer resiliente, amorosa, y que se preocupa por la gente que ama. Pero, al mismo tiempo, puede ser una persona muy peligrosa si te metes con ella. No va a dejar que la insultes sin que hayas pagado por hacerlo. Al menos, para esa época, Penelope encuentra una forma de hacerse valer yendo en contra hasta de la misma reina.

Lady Violet Bridgerton

Astucia

Nos enseña que no debemos desvalorizar a las mujeres de mayor edad. Su hijo la subestimó cometiendo errores que después Lady Violet tuvo que corregir.

El personaje nos enseña la fortaleza de una madre. Asimismo, cómo las mujeres podemos ser tan ingeniosas que hasta en las épocas en donde nuestros derechos no existían, podíamos salirnos con la nuestra.

Lady Danbury

Fortaleza

Soltera, rica, y con un corazón enorme. Una de las escenas más célebres de Lady Danbury –sin lugar a dudas– es aquella en donde le cuenta al pequeño Simon cómo aprendió a hacerse respetar. Como de sus miedos más profundos, encontró su fortaleza más grande.

Nos recuerda que una persona valiente no es aquella con ausencia de miedo, es quien logra dominarlos y usarlos a su favor.

Siena Rosso

Amor propio

La cantante de ópera nos enseña que a veces debemos dejar ir al amor que nos hace daño. No importa cuánto lo amemos, en ocasiones no es suficiente el amor para sostener una relación.

Con el corazón roto, debe dejar ir al dueño de su corazón en una de las escenas más emotivas de la serie.

Marina Thompson

Resiliencia

La amamos, la odiamos, la compadecemos. Todo pasa por nuestra mente conforme avanza la trama de este personaje. Sin embargo, es admirable la forma en la que debe luchar según las herramientas que tiene a su alcance para proteger a su hijo.

Al final sabe pedir perdón, sabe seguir adelante, y se adapta a sus terribles circunstancias. Recordemos que está con una familia que no es la suya, embarazada, sin saber del hombre que ama, y con un solo camino enfrente.

