Katherine Orellana interviene su rostro y muestra los resultados de su rinomodelacion

Encantada con los resultados quedó Kathy Orellana luego de realizarse un retoque estético en su rostro. La cantante mostró su antes y después de una rinomodelación en redes sociales y sacó aplausos entre sus seguidores.

La rinomodelación es un tratamiento que se realiza mediante la inyección de sustancias absorbibles por el organismo en la zona de la nariz. Sirve para corregir la apariencia de esta y obtener la forma deseada sin necesidad de cirugía.

La Morenaza de Rancagua consideró como "sutil" la intervención a la cual se sometió en una clínica estética. "Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho 🤣 para que no me lo pidan mas jajaja broma!!!", comenzó relatando en su cuenta de Instagram.

"Hoy vine a visitar a @dra.jusycarrilloa para realizar unos hermosos retoques en mi cara", explicó y agregó que "fue un cambio delicado y sutil como solo la @dra.jusycarrilloa lo sabe hacer, tiene una mano de ángel".

La artista acompaño el post con fotos de de antes y después del procedimiento.



Kathy Orellana antes de la rinomodelación. - Instagram

Y su después:

Kathy Orellana después de la rinomodelación.



Luego de la intervención, la cantante volvió a compartir fotos de sus resultados, los cuales la dejaron muy satisfecha. "Terminando un gran día de cambios ❤️ muchas gracias mi hermosa gente, estoy feliz!!!", escribió en una nueva publicación.

Kathy Orellana muestra su nueva nariz. - Instagram

Nuevamente renueva su look

Kathy Orellana tiene una personalidad camaleónica, la cual se refleja en cada uno de sus looks. La artista está constantemente renovando su imagen, pasando del cabello corto al largo en cosa de días.

La cantante ha demostrado que tampoco teme a los cambios de color en su cabello. Ahora, Orellana volvió a uno de sus tonos favoritos, el rubio platinado.

"Los cambios siempre son para mejor ❤️ gracias a @extensionesunique por estas hermosas extensiones de muy buena calidad y muy suaves", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

"Les gusta? 😘 los leo mis amores", consultó a sus seguidores.



La llamada morenaza de Rancahua recibió muy buenos comentarios por su renovación. "Que bella muy lindo el cambio de look saludos desde talca", "Estas en ti mejor momento🥰👌", "Noooo, que bella, me encanto tu cambio de look", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.