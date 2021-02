Daniela Ospina es una de las deportistas más comentadas del país. Daniela Ospina desmintió detalle que muchos creían sobre su relación con James

Para nadie es un secreto que es muy unida con su hermano David, arquero de la Selección Colombia.

Razón, por la que muchos quieren saber un poco más de su relación.

Ahora, los hermanos hicieron un video en vivo juntos en Instagram.

Allí además participó su madre y juntos respondieron algunas preguntas.

Un internauta le preguntó si el futbolista era celoso, a lo que la empresaria dio a entender que sí.

Debido a esto, otro de sus seguidores cuestionó por qué le presentó a James.

Rápidamente Daniela desmintió ese rumor y aseguró que no fue gracias a él que conoció a quien ahora es su exesposo.

"Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol" afirmó refiriéndose a James.