Pa' quererte es una de las producciones más vistas del país. Chichila Navia reveló la verdadera razón por la que su personaje murió en Pa' Quererte

La novela fue todo un éxito durante el 2020 y tuvo que ser detenida por la pandemia.

Ahora, ha pasado un año y la producción ha regresado a las pantallas colombianas.

Aunque no ha tenido el mismo impacto, sí se convierte en tendencia todos los días.

En el capítulo de anoche especialmente, uno de los personajes fue comentado en redes sociales.

Se trata de Verónica, interpretada por Chichila Navia quien en la novela fue víctima de violencia por parte de su esposo.

Además, en el capítulo de anoche falleció a causa de un accidente cerebrovascular.

Para muchos este ha sido el episodio más triste hasta el momento.

Por eso, en redes sociales se preguntaban la razón para la abrupta salida del personaje.

Ahora, en medio de un video en su cuenta de Instagram, Chichila Navia se refirió al tema.

Reveló la verdadera razón por la que salió de la producción y cómo se enteró de la noticia.

"A mi también me tomó por sorpresa, yo estaba grabando la serie y un día me llamaron (…) me contaron que el personaje de Verónica muere", afirmó.