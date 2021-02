Carla Jara comparte desgarradora imagen junto a su perrita fallecida: "Te amaré por siempre"

Quienes han tenido mascotas saben lo doloroso que puede ser cuando estas fallecen. Esto es lo que está afrontando Carla Jara por estos días. La actriz compartió la dolorosa noticia de la muerte de una de sus perritas Chiguagua en redes sociales con una galería de fotos del animal.

Jara, que además se considera amante de los animales y tiene varios perros y un gato, tuvo a su perrita Canela durante muchos años a su lado, por lo que su pérdida le resulta muy dolorosa.

Así lo expresó Carla en su cuenta de Instagram este jueves, donde compartió un sentido mensaje de despedida para su can, y compartió fotos con ella.

La despedida de Canela

"Mi perrita hermosa, no se como despedirte, sólo te agradezco todo lo feliz que me hiciste, lo buena que fuiste conmigo, por recibirme feliz cada día, por darme los mejores besitos, eras y serás siempre la perrita perfecta, la mejor del mundo", partió relatando.

"Descansa mi gordita, te amaré por siempre Canela de mi corazón!!!", cerró.

Carla Jara devastada por la muerte de su perrita Canela.

Las muestras de apoyo

Sus seguidores y amigos de la influencer quedaron consternados con la noticia y le dejaron cientos de mensajes a apoyo. "Nooooooo! Mamita hermosa! Besitos mil! Te amo amiga! Fuerza!!! 🙌🏻🙌🏻😘😘", le escribió su amiga Maly Jorquiera. "Carlita te mando un abrazo enorme, imagino la pena", señaló Pamela Leiva. "Qué dolor más grande 😢 que Dios entregue las fuerzas necesarias Carlita ❤️🙌🏼 Te envío un abrazo fuerte", agregó Bruno Zaretti.

Un abrazo @carlajaracadiz te entiendo mucho … todo mi amor para ti", "Te entiendo tanto mi querida! Perdí mi Nico, mi viejito, hace 2 años y es muy doloroso! Te envío un Abrazo muy apretado y repleto de amor!", "Fuerza Carla !!! Lo siento mucho !! 🙌🏼❤️💚", señalaron Antonella Ríos, Vivi Rodríguez y Fernando Godoy, respectivamente.

Canela, la perrita de Carla Jara

Carla Jara comienza el año con cambio de look

Más de un año tenía Carla Jara sin asistir a una peluquería. La actriz se animó en este inicio de 2021 y decidió someterse a un completo cambio de imagen en su cabello. Este lunes mostró los resultados y recibió un sinfín de halagos.

A través de las redes sociales, la ex integrante de Mekano aseguró estar muy feliz por su sesión de belleza. Desde su cuenta oficial compartió una serie de fotos.

Así luce ahora Carla Jara

"Ay! me saqué tantas fotos. No había ido a la pelu hace un año y necesitaba un momento para mí. Estoy tan feliz", partió escribiendo la también animadora chilena. "Para que vean que me estoy riendo de felicidad, va la última foto sin mascarilla, porque estaba sola", dijo, para dejar claro que no incumplió alguna medida sanitaria.

La imagen de Carla Jara ya acumula más de 17 mil 'likes' y suma 380 comentarios. Los usuarios solo tuvieron comentarios positivos para ella, entre ellos la cantante Daniela Castillo, quien aseguró que "quedó increíble".

Carla Jara cambia de look. - Instagram

